Wenn bei einer Hochzeit die Funken sprühen sollte das doch eigentlich ein gutes Zeichen sein. Dass das manchmal aber auch ganz schön gefährlich werden kann, zeigt jetzt ein Video auf Twitter.

Denn ein Hochzeitsgast beweist: Wunderkerzen und Tanzen ist eventuell nicht die beste Kombination.

Hochzeitsgast setzt Deko versehentlich in Brand

Bei jeder Hochzeit gibt es die eine Person, die einfach ein bisschen zu euphorisch ist und die Party zum Eskalieren bringt. Mal ist es die Brautjungfer, die frischer Single ist und endlich mal wieder so richtig feiern will. Mal ist es der lustige Onkel, der viel zu lange nicht mehr unter Menschen war und die kostenlosen Drinks dementsprechend in vollen Zügen genießen will. Doch während diese Hochzeitseuphorie für die meisten in peinlichen Fotos, ultrawitzigen Dancemoves und der ein oder anderen cringe-Anekdote endet, kann eine zu ausgelassene Feier auch schnell eskalieren.

Das zeigt derzeit ein Video, das in den Sozialen Medien viral geht, sehr deutlich. Denn darauf ist ein Mann zu sehen, der offensichtlich ein bisschen zu viel Spaß auf einer Hochzeit hat. Viele Details über ihn oder die Hochzeitslocation sind zwar nicht bekannt, wenn man den Reaktionen auf Twitter und Co glauben darf, hat der Hochzeitsgast aber eventuell ein bisschen zu viel getrunken, bevor er sich mit zwei Wunderkerzen in den Händen dem Tanzen widmet. (Notiz an uns selbst: Wunderkerzen sollten eventuell an einen maximalen Promillegehalt gebunden sein – oder vor der Eröffnung der Open Bar ausgeteilt werden).

Und so schüttelt und shimmyt er sich durch die Menge, hebt freudig die Arme und pirscht sich unbeschwert an eine Dame heran, der er offenbar imponieren will. Was er bei all der Freude über die Musik jedoch nicht bemerkt: Seine Wunderkerze setzt in der Zwischenzeit die Dekoration – eine Art amerikanisches Pampasgras – in Brand. Während die Hochzeitsgesellschaft ihm „Feuer! Feuer“ zuruft und nervös schreit, amüsiert sich der Hochzeitsgast weiterhin, zeigt seine besten Moves vor der Kamera und bemerkt die mittlerweile riesige Flamme erst, als eine Frau vorbeiläuft, um den nahegelegenen Vorhang aus der Gefahrenzone zu reißen.

I can’t stop watching this drunk guy almost burn the entire wedding down. Just watch: pic.twitter.com/9QJzOyyelj — Clay Travis (@ClayTravis) July 3, 2022

Clip geht online viral

Aber damit noch nicht genug. Denn sobald der Mann sein Hoppala entdeckt , will er natürlich gleich helfen. Und was macht man in so einer Situation am besten? Den Feuerlöscher holen – nein! Die Feuerwehr rufen – wo denkt ihr hin! (Man muss das Spektakel ja filmen!) Richtig: Man greift einfach herzhaft in die Flammen, wirft die Blumen zu Boden und stampft im Takt zu „I’m Too Sexy“ darauf herum. Irgendwie werden die Flammen schon ausgehen. Ob das wohl seine Version von „Stomp“ ist? (An dieser Stelle wollen wir betonen: Bitte macht das nicht nach!!!)

In seinem Fall hat die Aktion tatsächlich geklappt und zumindest in dem Video sieht es so aus, als hätte sich der Mann nicht wirklich verletzt. Mal abgesehen von einer kleinen Maßregelung, die der Mann im Video von einer Frau bekommt, dürfte die Aktion auch keine weiteren Folgen gehabt haben. Ob er danach allerdings weitergetanzt hat oder doch darüber nachgedacht hat, dass er mit seinen Moves fast die gesamte Hütte in Brand gesteckt hätte, ist ungeklärt.

Online sorgen die Tanzmoves auf jeden Fall für jede Menge Gelächter. Denn viele betonen: So happy wollen sie auch auf der nächsten Hochzeit sein. Andere amüsieren sich darüber, wie unbekümmert der Mann einfach die Flammen legte, löschte und heiter weitertanzte. Ein User warnt währenddessen: „Ja, das ist der Grund, warum ich nicht tanze. Es scheinen immer schlimme Dinge zu passieren, wenn ich es tue.“

Doch eines scheint vielen klar zu sein: Ohne die gewissenhafte Reaktion der Frauen rundherum hätte dieser Tanz in einer Katastrophe enden können. Aber zum Glück ist nichts passiert. Und wir sind uns sicher: An diese Hochzeit werden sich die Gäste noch lange erinnern (das Internet wird diesen Moment auf gar keinen Fall vergessen – dafür ist das Meme-Potential zu hoch!)