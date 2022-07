Wenn der Sommer mal wieder so richtig zuschlägt und wir innerlich und äußerlich zerfließen, dann hilft nur eines: Kühlung! Auch in unserer Beauty-Routine. Denn es gibt so einige Produkte, die man sogar im Kühlschrank aufbewahren SOLL, um den vollen Effekt nutzen zu können.

Unsere sommerlichen und erfrischenden Favoriten haben wir für euch zusammengefasst.

Warum sollte man Beauty-Produkte im Kühlschrank aufbewahren?

Habt ihr euch schon mal eisgekühlte Eye-Patches unter die Augen geklebt? Dieses herrlich erfrischende Gefühl sollte uns in einem Sommer, in dem die Temperaturen einen Rekord nach dem anderen brechen, definitiv begleiten. Von Gesichtsmasken über Toner und Duschgels – bestimmte Produkte könnt ihr ohne Probleme einfach im Kühlschrank aufbewahren.

Hautpflegeprodukte sollten generell – abgesehen vom Hochsommer – kühl gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Denn so halten Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Retinol oder Säuren länger. Auch Naturkosmetik, die oft einen hohen Wasseranteil hat und meistens auf Konservierungsstoffe verzichtet, sollte man besser im Kühlschrank lagern.

Wer sich jetzt auf ein paar kühlende Momente freut, der kann gerne mal durch unsere Auswahl scrollen.

Kaltes Duschjelly

Nach einem langen Tag, der durch die anhaltende Hitze vielleicht auch richtig anstrengend war, freut man sich meistens auf eine kühlende Dusche, die gleichzeitig auch den Kopf etwas frei machen soll. Perfekt dazu geeignet: Das schäumende Duschjelly von Lush. Duftet nach frischen Zitrussäften und Irisch Moos Extrakt direkt aus dem Meer. Tipp: Frisch aus dem Kühlschrank oder gar dem Tiefkühler, fühlt es sich noch herrlicher an.



Duschjelly Woosh von Lush, 100g, 8,50 Euro.

Kühlender Toner

Auch die Gesichtspflege sollte im Hochsommer nicht vernachlässigt werden – und schon gar nicht die Porenreinigung. Umso besser, wenn man damit auch gleich noch einen kühlenden Effekt erzielt. Etwa mit einem Toner von avant. Die regenerierenden Inhaltsstoffen wirken in zwei Phasen: Zuerst die Ölphase, die selbst wasserfestes Make-up sofort auflöst. Dann die mizellare Wasserphase, die Unreinheiten einfängt und jegliche Rückstände im Gesicht sanft entfernt.

Bi-Phase Hyaluronic Acid Rejuvenating Micellar Water von avant, 200ml, 79 Euro



Cooling Eye Patches

Durchzechte Nacht? Geschwollene Augen? Oder einfach nur eine Abkühlung gefällig? Kühlende Eye Patches sind hier immer eine Lösung. Die Gel-Produkte von Milk Makeup wirken erfrischend und abschwellend. Dazu enthalten sie belebenden Koffein sowie beruhigendes Meerwasser. Lavendel und Aloe vera sorgen für einen entspannenden Effekt und versorgen die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit.

Cooling Water Eye Patches von Milk Makeup, 6 Paare, 22,95 Euro

Erfrischende Gesichtsmaske

Wenn wir schon bei Selfcare und Beauty-Treatments sind, dann darf natürlich auch eine Gesichtsmaske nicht fehlen. Gerade im Sommer ist die Haut besonders beansprucht, da man nahezu dauerhaft Sonne, Hitze, Schweiß und oft auch Sandkörnern (je nachdem ob und wo man urlaubt) ausgesetzt ist. Umso dankbarer wird eure Gesichtshaut sein, wenn ihr sie mit einer Gesichtsmaske verwöhnt, die ihr zuvor im Kühlschrank aufbewahrt habt. Wie etwa mit der Hydrating Jelly Mask von trilogy., die revitalisierend sowie belebend und feuchtigkeitsspendend wirkt.

Gesichtsmaske Hydrating Jelly Mask von trilogy., 60ml, 24,99 Euro

Belebender Lip & Cheek Balm

Ein belebender Balm frisch aus dem Kühler? Yes Please, und zwar sofort! Der Lippen und Hautbalsam von Saint Charles lässt sich wunderbar eiskalt verwenden. Aprikosenkernöl, Holundersamenöl und Traubenkernöl nähren die Gesichtspartien und versorgen sie mit wertvollen – und vor allem natürlichen – Wirkstoffen. Kleines Beispiel gefällig? Die Hautstruktur bekommt Feuchtigkeit, Linolsäure sowie die Vitamine B, C und E wirken entzündungshemmend und halten die Haut schön elastisch.