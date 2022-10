Das Gefühl, wenn du dir deine Zunge verbrannt hast, kennt jeder. Der Kaffee oder Tee war noch viel zu heiß und schon ist es passiert. Es ist nicht nur ärgerlich, sondern auch wirklich unangenehm. Hier erfahrt ihr, wie ihr den Schmerz schnell lindern könnt.

Und wann ihr einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen solltet.

Schnelle Hilfe, wenn man sich die Zunge verbrennt

Wer kennt es nicht: Da liegt die Pizza auf dem Teller, frisch aus dem Ofen. Der Hunger ist groß! Zu schnell reingebissen in das erste Stück und schon ist es passiert: Zunge verbrannt! Eine verbrannte Zunge fühlt sich extrem unangenehm an. Das liegt daran, dass sie äußerst empfindlich ist. Wurde etwas zu Heißes gegessen oder getrunken, können sich manchmal sogar kleine Brandblasen bilden. Meist aber ist die Zunge gerötet und taub. Was jetzt zu tun ist? Diese Tipps helfen schnell gegen die Schmerzen:

1. Kühlen

Der natürliche Gegenspieler von Hitze ist Kälte. Als Regel Nummer eins nach einer Verbrennung gilt daher: kühlen, kühlen, kühlen. Am besten eignen sich Eiswürfel. Einfach in den Mund und lutschen. Wer keine Eiswürfel zur Hand hat, kann auch zu Speiseeis oder gekühlten Getränken greifen. Wichtig ist, dass ihr nach der Verbrennung für mehrere Stunden nichts Heißes mehr esst oder trinkt. Das würde nur noch zu mehr Schmerzen führen!

2. Honig

Honig zählt zu den ältesten Heilmitteln der Menschheit. Kein Wunder, denn das süße Bienenprodukt ist eine wahre Wunderwaffe. Nicht nur bei Husten oder Halsschmerzern können wir zum Honig greifen. Auch bei einer verbrannten Zunge nimmt Honig sofort den Schmerz und wirkt antibakteriell. Geheimtipp: Manuka-Honig. Diese Honigsorte ist für seine besonders starke antibakterielle Wirkung bekannt. Einfach 1 TL Honig auf der Zunge zergehen lassen.

3. Kalter Kamillentee

Auch Kamillentee ist ein kleiner Alleskönner. Wie Honig, hat auch die Kamille eine desinfizierende Wirkung! Aber Obacht: Den Tee solltet ihr auf keinen Fall heiß trinken, sondern kalt! In kleinen Schlucken trinken oder gurgeln für die Linderung am Gaumen – und die verbrannte Zunge beruhigt sich.

4. Kalte Milchprodukte

Milch und Joghurt sind zum Glück bereits vom Kühlschrank gekühlt. Die fettreichen Produkte lindern den Schmerz auf der Zunge, egal ob von Hitze oder von Schärfe. Was sonst noch hilft? Ein Stück Butter. Einfach auf der Zunge zergehen lassen. Wir geben zu: geschmacklich ist das vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig.

Wann solltet ihr zum Arzt aufsuchen?

Oft bilden sich nach einer Verbrennung kleine Bläschen oder Pickelchen an der Zunge. Wichtig: Diese darfst du auf keinen Fall ausdrücken, denn dadurch kann es zu schwereren Infektionen kommen. Je nach Grad und Art der Verbrennung kann es 3-4 Tage dauern, bis die Zunge wieder komplett geheilt ist. Auch Bläschen und Taubheitsgefühl sollten bis dahin verschwunden sein. Heilt deine Zunge nicht und schwillt stattdessen an oder du bekommst sogar Fieber, solltest du schleunigst einen Arzt aufsuchen.