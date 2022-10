Es gibt Menschen, die schmeißen ihr Geld regelrecht zum Fenster raus. Und dann gibt es diejenigen, die richtige Sparfüchse sind. Sie können mit ihrem Geld umgehen und schaffen es jeden Monat trotz momentan steigender Preise zu sparen. Das könnte zum Teil auch an den Eigenschaften ihrer Sternzeichen liegen.

Diese Tierkreiszeichen kümmern sich am besten um ihre Finanzen.

Skorpion

Der Skorpion macht sich einfach immer viel zu große Sorgen und malt sich deshalb oft das schlimmste Szenario aus. Das tut das Sternzeichen auch bei der momentanen Inflation. Doch diese Eigenschaft kommt ihm jetzt zugute, denn der Skorpion weiß, wie er jetzt finanziell nicht ins Schleudern gerät. Denn der Skorpion ist auf alles vorbereitet und legt schon seit einigen Monaten immer wieder Geld zur Seite.

Stier

Es gibt womöglich kein Sternzeichen, das willensstärker ist als der Stier. Kein Wunder also, dass gerade er es schafft, seinem gewohnten Konsumverhalten jetzt einen Riegel vorzuschieben. Landet er doch mal auf einer Shopping-Plattform, dann gibt er dem Kaufzwang nicht nach. Er bleibt einfach standhaft und widersteht jeder Versuchung. Andere sollten sich jetzt eine Scheibe von der Willenskraft des Sternzeichens abschneiden.

Jungfrau

Die perfektionistische Jungfrau hat ihre Einnahmen und Ausgaben fest im Blick. Bei ihr wird alles Finanzielle in einer detaillierten Excel-Liste festgehalten. So behält sie den Überblick. Auf diese Weise wird das Sparen zum Kinderspiel, denn sie sieht sofort, an welchen Ecken sie etwas einsparen kann. Gleichzeitig schafft sie es auf diese Weise auch, sich hin und wieder was Kleines zu gönnen, ohne dabei ein riesiges Loch in ihre Finanzen zu reißen.