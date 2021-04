Unsere Bienen sind in Gefahr. Aber schon ein kleiner Balkon kann einen Lebensraum mit ausreichend Nahrung für unsere Lieblingsbrummer bieten. Diese Blumen und Kräuter werden deine Honig-Bienen lieben.

Eine Selfmade Bienenweide hilft den Bienen Nahrung zu finden.

Diese Blumen und Kräuter bringen Bienen genüsslich zum Brummen

Unsere Kulturlandschaften und betonierten Städte hungern die Bienen aus. Aber du kannst ihnen helfen, indem du auf deinem Balkon, Terrasse oder in deinem Garten ein Buffet für die süßen Brummer anlegst. Bei der Auswahl deiner Blumen und Kräuter solltest du grundsätzlich auf eine Sortenvielfalt achten, um den Bienen eine reichhaltige Auswahl an Nahrungsquellen anzubieten. Wichtig ist auch, dass die Bienen möglichst das ganze Jahr über versorgt sind. Die Blüten sollten also nicht alle zur gleichen Zeit blühen.

1. Klee

Der Klee ist ein sehr dankbarer Zeitgenosse der ein sonniges bis halbschattiges Plätzchen in einem nährstoffreichem und durchlässigem Boden bevorzugt. Du kannst ihn von April bis Ende September aussehen. Er wächst sehr schnell. Je nach Sorte blüht er weiß, violett oder dunkelrot.

2. Kornblumen

Kornblumen mögen eine sonnige Wohnadresse mit lehmigem Boden. Wenn du von April bis Ende Juni mit der Aussaat beginnst, blühen sie ab Juni bis in den Herbst hinein. Legst du im August und September die Samen aus, kommen die Kornblumen im nächsten Jahr. Die Blumen gibt es nicht nur in ihrem berühmten Blau, sondern auch in Weiß oder Pink. Die Blüten sind übrigens auch für dich genießbar.

3. Zitronenmelisse

Die Zitronenmelisse liebt Licht und bevorzugt dementsprechend sonnige bis halbschattige Standorte mit nährstoffreichem Boden. Sorge für eine Aussaat Mitte Mai, dann darfst du dich von Juni bis August über gelb und später weiße Blüten freuen.

4. Malve

Malven sind ein wahres Festmahl für Bienen. Es gibt sie in vielen Sorten und Farben. Sie bevorzugen ein sonniges Plätzchen mit nährstoffreichem Boden. Du kannst sie von April bis Ende Mai aussäen. Sie blühen dann zwei bis drei Monate später.

5. Schnittlauch

Die leckerste Zutat auf einem Butterbrot wird auch von Bienen hochgeschätzt. Er bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort in einem nährstoffreichem, feuchten Boden. Du kannst von Juli bis Ende September mit der Aussaat beginnen. Erste Keime sind bereits nach zwei Wochen zu sehen.

6. Winterheide

Die Winterheide oder auch Schneeheide ist ein wichtiger Leckerbissen für Bienen. In der für Insekten wichtigen Zeit von Januar bis April, nämlich dann, wenn nur wenige Blumen blühen, bieten sie ihnen Nahrung. Die weiß, rosa- bis pinkfarbenen Blüten mögen es gerne sonnig bis halbschattig in einem eher feuchten, nährstoffreichen Boden. Am besten beginnst du mit der Aussaat im Frühjahr.

7. Lavendel

Lavendel bringt uns mediterranes Flair und bevorzugt demnach sonnige Plätzchen. Seine Pflege dürften selbst tolpatschige Pflanzenbesitzer hinkriegen. Er gedeiht relativ unkompliziert auch auf nährstoffarmen Böden und braucht wenig Wasser. Beginne mit der Aussaat ab April. Seine Blütezeit ist Juni bis August.

8. Kapuzinerkresse

Die Kapuzinerkresse sollte in keinem Bienengarten fehlen. Sie bevorzugt sonnige bis halbschattige Plätze und gilt als besonders frostempfindlich. Du solltest sie im Mai in einem nährstoffreichen Boden aussäen. Die Pflanze wächst dann schnell an Spalieren und Zäunen entlang. Die Blüten blühen ab Juni von gelb, orange bis zu rot und sind auch für dich genießbar.

9. Katzenminze

Die Katzenminze oder auch Katzenmelisse mag es gerne sonnig mit einem lockeren, nährstoffreichen Boden. Sähe sie zwischen April und August aus und du hast kurz darauf auch einen natürlichen Mückenschutz. Ihr minzartiger, zitroniger Duft wird von Mücken und Wespen gemieden. Die Nachbarskatze könntest du damit aber anlocken. Die Blätter der weiß, blau bis violett blühenden Pflanze kannst du auch in deinem Tee genießen.

10. Minze

Minze begeistert Bienen und häufig auch Wildbienen, bereichert unsere Küche, und lockt hübsche Schmetterlinge an. Beginne mit der Aussaat von April bis Mai in halbschattigem, nährstoffreichem Boden und du wirst nach zwei Wochen schon die ersten Keime sehen.