Es ist offiziell! Die Netflix-Serie “Ginny & Georgia” bekommt eine zweite Staffel. Das verkündeten die Hauptdarsteller in einem Video auf der offiziellen Instagram-Seite des Streaming-Dienstes.

Allerdings ist noch kein genauer Starttermin bekannt. Vermutlich müssen sich Fans der Serie noch bis Sommer 2022 gedulden.

Zweite Staffel von “Ginny & Georgia” bestätigt

Fans der Netflix-Serie “Ginny & Georgia” können sich freuen! Der Streaming-Dienst hat verkündet, dass es eine zweite Staffel der Serie geben wird. Darauf haben wir wohl alle gewartet, denn die erste Staffel endet mit einigen offenen Fragen. ACHTUNG SPOILER! Wie wird es mit Ginny und ihrem kleinen Bruder weitergehen, nachdem sie ihre Mutter verlassen haben? Kommen sie wieder zurück in die Vorstadt? Können sie die Probleme mit Georgia klären? All diese Fragen sollen im zweiten Teil geklärt werden, verkündet Netflix. “Wir haben große Neuigkeiten, Peaches. Ginny & Georgia kommen für eine zweite Staffel zurück“, schreibt der Streaming-Dienst auf seiner offiziellen Instagram-Seite. Dazu postete Netflix ein Video, in dem alle Hauptdarsteller der ersten Staffel zu sehen sind. Wie es aussieht, müssen wir uns also von keinem unserer Lieblingscharaktere verabschieden.

Starttermin noch nicht fix

Aber wann genau können wir die zweite Staffel auf Netflix bingen? Diese Frage beantwortet der Streaming-Dienst leider noch nicht. Vermutlich wird der zweite Teil von “Ginny & Georgia” im Sommer 2022 veröffentlicht. Bis dahin müssen wir uns also noch etwas gedulden. Denn auch die Dreharbeiten haben bislang noch nicht begonnen. Fest steht allerdings schon, dass auch Staffel 2 wieder zehn Episoden umfassen wird.