Dass der erste Kuss nie besonders gut ist, ist für viele von uns keine Überraschung. Aber auch die Stars hatten peinliche und bedauerliche erste Küsse. Wir haben hier einige skurrile und witzige erste Kuss-Geschichten der Sternchen für euch zusammengetragen.

Diese Erfahrungen haben Stars bei ihrem allerersten Kuss gemacht.

Der erste Kuss der Stars

Auch die Stars machen anscheinend teils ähnliche Erfahrungen wie wir.

Rihanna

Für Rihanna war der erste Kuss alles andere als schön. „Mein erster Kuss war in der Highschool und es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Er hat mir so ziemlich seine gesamte Speicheldrüse in den Mund gesteckt“, erzählte Rihanna dem Rolling Stone. Daraufhin habe sie für eine längere Zeit niemanden mehr geküsst, weil die Situation zu traumatisch gewesen sei.

Gigi Hadid

„Mein erster Kuss war im Haus meines Freundes. Wir haben einen Film gesehen – ich denke, es war ein Horrorfilm. Ich war ungefähr 14 oder 15, wir hatten beide eine Zahnspange“, sagte Gigi dem W Magazine. Sie hätten sich zum ersten Mal geküsst, als ihre Freundin und ihr Crush das Zimmer verlassen hatten. „Wir hatten unseren ersten Kuss und es war schrecklich und peinlich. Wissen Sie, es gab viel Metall. Ich war froh, eine Weile bis zu unserem nächsten Kuss warten zu können. Ich glaube, es ging mehr um die Sache mit dem ersten Kuss als darum, dass ich ihn die ganze Zeit küssen wollte“, so das Supermodel.

Timothée Chalamet

„Ich war auf dem Dach des Marriott am Times Square. Die Aufzüge befinden sich an der Außenseite, nicht des Gebäudes, sondern der Lobby, sodass man in der Lobby auf und ab fährt. Sie sind ganz aus Glas und sie fahren wirklich schnell“, erzählte der 25-Jährige dem W Magazine. Wir gingen in den Aufzug [und] ich wurde mega nervös“, beschrieb Timothée. „Sie hatte diesen Burt’s Bees Lippenstift. Sie trug ihn immer wieder auf. Ich hatte das Gefühl, dass das eine kleine Andeutung war, also trug ich ihn auch auf. Ich erinnere mich, dass ich ihr sagte, dass es nicht mein erstes Mal war. Es war eine totale Sh*t-Show“, so der „Dune“-Darsteller.

Taylor Swift

Sie wäre damals die letzte ihrer Freundinnen gewesen, die noch keinen Jungen geküsst hatte, gab Taylor Swift in der Vergangenheit einmal zu. „Es war kein schlechter Kuss. Ich denke, es war süß. Am Ende waren wir ein Jahr lang zusammen“, so die Sängerin. Für sie gab es anscheinend zumindest vorübergehend ein Happy End nach dem besonderen Ereignis.

Millie Bobby Brown

Nicht für alle Stars läuft der erste Kuss abseits der Kamera ab. Bei Millie Bobby Brown fand das Ereignis nämlich am Set von Stranger Things statt. „Am Ende des Tages ist es nur Schauspielerei. Und es ist etwas, das man tun muss. Ich würde alles für die Serie tun. Ich habe mir die Haare geschnitten und Finn geküsst. Es war definitiv seltsam. Es war mein erster Kuss, also war es irgendwie seltsam“, sagte sie. „Aber dann, als ich es getan hatte, dachte ich: Wow. Für die Handlung ergibt es Sinn“, erzählte Millie im Zuge der Dreharbeiten der Netflix-Serie.