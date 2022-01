Es ist soweit! Das wohl beliebteste Reality-Format aller Zeiten kehrt endlich wieder zurück! Nach wochenlangen Spekulationen stehen nun alle diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten fest.

Welche Promis sich diesmal den teilweise echt grausigen Herausforderungen stellen müssen, lest ihr hier!

Diese 12 Stars ziehen ins Dschungelcamp

Nach einem Jahr Zwangspause heißt es bald wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, denn das Dschungelcamp geht in die zwölfte Runde. Coronabedingt geht es für die Teilnehmenden dieses Jahr nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Aber nicht nur der Ort steht fest, sondern nun endlich auch ALLE zwölf Kandidatinnen und Kandidaten der am 21. Jänner startenden RTL-Erfolgsshow. Seid ihr schon gespannt? Los geht’s:

Harald Glööckler

Mit dabei ist etwa der exzentrische Modedesigner Harald Glööckler. Für die TV-Ikone geht damit ein Traum in Erfüllung! Vor allem nach fast zwei Jahren Pandemie sei er froh, wieder rauszukommen, wie er gegenüber dem Sender verrät. „Wir waren ja im Pandemie-Camp. Ich war nur viermal aus dem Haus im letzten Jahr. Ansonsten saß ich im Garten.“

Bild: RTL

Tara Tabitha

Seit wenigen Stunden steht nun auch fest: Mit von der Partie ist die österreichische TV-Bekanntheit Tara Tabitha. Bekannt wurde sie durch ihre polarisierende Präsenz in „Saturday Night Forever“. Sie ist nun schon am Weg nach Südafrika, und „mega aufgeregt“. Gegenüber RTL verrät sie außerdem, dass sie es durchaus begrüßen würde im Dschungelcamp auf ein paar „cute boys“ zu treffen.

Lucas Cordalis

Die Krone heimholen möchte auch Sänger Lucas Cordalis, sein verstorbener Vater Costa war schließlich der allererste Dschungelkönig.

Bild: RTL

Filip Pavlovic

Mit dabei ist außerdem Filip Pavlović, der im letzten Jahr die „Dschungelshow“ gewonnen hat, die als kleines Trostpflaster für die herkömmliche Show galt. Bekannt ist der 28-Jährige übrigens aus den Datingshows „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“.

Tina Ruland

Auch Schauspielerin Tina Ruland packt die Koffer und fliegt nach Südafrika. Die meisten verbinden Ruland wohl immer noch mit ihrer Paraderolle als Friseurin „Uschi“ an der Seite von Til Schweiger im Kultfilm „Manta Manta“.

Bild: RTL

Peter Althof

Peter Althof hat sich als Bodyguard-Legende einen Namen gemacht und beschützt die Reichen und Schönen dieser Welt. Darunter auch Stars wie Michael Jackson, Claudia Schiffer oder Michael Schumacher. Ob er auch im Dschungel dann für Recht und Ordnung sorgt? Wir sind gespannt.

Bild: RTL

Linda Nobat

Auch die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Linda Nobat, die um das Herz von Niko Griesert kämpfte, zieht in das Camp ein.

Christin Okpara

Und noch eine Kuppel-Show-Teilnehmerin ergänzt den Dschungel-Trupp: Christin Okpara! So manch einer kennt sie aus der 2. Staffel „Are you the One?“ sowie aus der 2. Staffel „Couple Challenge“.

Bild: RTL

Manuel Flickinger

Auch Manuel Flickinger kämpft um die Dschungelkrone! 2019 hat er bereits in der ersten Staffel der Dating-Show „Prince Charming“ um das Herz von Nicolas Puschmann gekämpft.

Anouschka Renzi

Ganze 13 Mal soll sie bereits abgesagt haben, aber jetzt ist sie am Start: Schauspielerin Anouschka Renzi zieht 2022 ins Dschungelcamp. Und zwar, „weil es mir inzwischen egal ist, was andere über mich denken oder sagen“, verrät die Schauspielerin im RTL-Interview.

Bild: RTL

Janina Youssefian

Janina Youssefian wurde vor allem durch ihr Techtelmechtel mit Musikproduzent Dieter Bohlen bekannt. Über 20 Jahre ist das inzwischen her. Seitdem trat die 39-Jährige in verschiedenen TV-Formaten wie „Promi Shopping Queen“, „Goodbye Deutschland“ oder „Adam sucht Eva“ auf. Der Reality-Star hofft durch den Einzug ins Dschungelcamp auf einen Imagewechsel.

Eric Stehfest

Die Runde komplett machen sollen der Schauspieler Eric Stehfest („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“). Dieser startet mit einer wahren Kampf-Ansage in das Abenteuer. „Mit meinen eigenen Händen schlage ich mich wie mit einer Machete durch den Dschungel des Lebens, finde immer neue Wege. Ich bin in einige Abgründe gefallen. Jetzt ist es an der Zeit denen die mich fallen sehen wollten zu zeigen, das ich fliegen kann! Es kann nur einen König geben, nur eine Königin! Mögen die Spiele beginnen“, so der Schauspieler auf Instagram.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ starten am 21. Jänner um 21:30 auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelabenteuer im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.