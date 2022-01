Im amerikanischen Maryland gelang es einem Ärzteteam jetzt zum ersten Mal, ein Schweineherz in einen Menschen zu transplantieren. Möglich wurde die Transplantation durch eine Genveränderung bei dem Schwein.

Dem Mann gehe es nach der OP gut, bestätigt das Ärzteteam.

„Ich will leben!“

„Ich hatte die Wahl zu sterben oder diese Transplantation vorzunehmen“, sagt David Bennett. Denn für den 57-jährigen, der an einer Herzerkrankung im Endstadium litt, war ein Schweineherz die letzte Möglichkeit, eine lebensrettende Herztransplantation zu erhalten. Auch wenn diese ein großes Risiko war. „Ich will leben! Ich weiß, es ist ein Versuch ins Blaue, aber es ist meine letzte Wahl“, schildert er.

Denn seine Herztransplantation ist alles andere als ein Routineeingriff. Bennett bekam nämlich ein Schweineherz eingesetzt. Für eine herkömmliche Herztransplantation sei er nicht zugelassen worden, sagt er. Stattdessen wurde der Mann Teil der Untersuchungen eines Forscherteams in der medizinischen Universität von Maryland, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Organe von Schweinen so zu verändern, dass sie auch in Menschen transplantiert werden können.

Mann mit Herzerkrankung erhält Schweineherz

Für die Herztransplantation wurde dem Schwein ein Gen entfernt, das normalerweise für die Bildung von einer bestimmten Zuckerart zuständig ist. Dieser Zucker löste zuvor bei Menschen eine Abstoßung der Schweine-Organe aus.

Die jetzige Transplantation scheint allerdings geglückt zu sein – und ist damit die erste ihrer Art. Denn auch drei Tage nach der Operation geht es dem Patienten mit seinem neuen Herzen gut. Ein riesiger Erfolg für das Ärzteteam. „Diese Organtransplantation hat erstmals gezeigt, dass das Herz eines gentechnisch veränderten Tieres ohne sofortige Abstoßung durch den Körper wie ein menschliches Herz funktionieren kann“, betont Griffith.

„Das war eine bahnbrechende Operation, die uns einen Schritt näher bringt, die Krise des Organmangels zu lösen. Wir wollen vorsichtig vorangehen. Aber wir sind auch optimistisch, dass diese weltweit erste Operation Patienten künftig eine wichtige neue Option geben wird.“

Eine Option, die dringend notwendig ist. Denn allein in Amerika warten derzeit rund 110.000 Menschen auf ein Spende-Organ. Die Wartelisten sind lange und viele Menschen schaffen es nicht bis an die Spitze. Berichten zufolge sterben nämlich etwa 6.000 Amerikanerinnen und Amerikaner jedes Jahr während der Wartezeit auf ein neues Organ.

Bereits Transplantationsversuche in der Vergangenheit

Es ist übrigens nicht die erste Operation mit Schweineorganen. Im vergangenen Jahr schaffte es nämlich ein Ärzteteam aus New York, einer hirntoten Patienten eine Schweineniere zu transplantieren. 54 Stunden lang funktionierte die Niere, die außerhalb des Körpers am Oberschenkel transplantiert wurde.

Obwohl es keine Warnzeichen für eine frühzeitige Abstoßung gab, war sie nach drei Tagen jedoch nicht mehr funktionstüchtig. Wie das New Yorker Team damals bestätigte, war diese Transplantation ein erster Erfolg, der jedoch auch einige weiterführende Untersuchungen erforderte.