In Sache Liebe wollen sich manche Menschen einfach nicht festlegen. Für sie ist Commitment fast schon ein echter Graus und das mit dem treu sein nehmen sie manchmal auch nicht so genau. Aber wusstet ihr, dass das auch mit dem jeweiligen Sternzeichen zusammen hängen kann? Tatsächlich sind einige Tierkreiszeichen für ihren Freiheitsdrang bekannt. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Bitte mit einem Augenzwinkern lesen.

Widder

Du datest gerade einen Widder? Dann ist wohl besser etwas Vorsicht geboten. Das leidenschaftliche und energiegeladene Tierkreiszeichen kann von einem romantischen Abenteuer zum nächsten stürmen. Widder lieben bekanntermaßen ja die Aufregung des Neuen und Unbekannten. Treu sein kann für sie daher eine echte Herausforderung sein, da sie oft von ihrem inneren Feuer angetrieben werden.

Zwillinge

Zwillinge sind ja, wie wir wissen, für ihre Vielseitigkeit und Communication Skills bekannt. Dies macht sie aber auch zu richtigen Charmebolzen, die leicht in Versuchung geraten können. Sie sind außerdem ständig auf der Suche nach tollen Gesprächspartner:innen. Und wenn sie mal wieder in einem Deep Talk verwickelt sind, kann es natürlich passieren, dass sie sogar die eine oder andere Grenze überschreiten. Ein Seitensprung ist bei den Zwillingen gar nicht so unwahrscheinlich.

Wassermann

Wassermänner sind bekannt für ihre Unabhängigkeit und ihren einzigartigen Geist. Sie neigen dazu, Beziehungen auf ihre eigene, oft unkonventionelle Art und Weise zu führen. Dies kann bedeuten, dass sie Schwierigkeiten haben, sich an traditionelle Vorstellungen von Treue zu halten. Sie sehen das Konzept einfach nicht ganz so streng. Wichtig: Der Wassermann sollte seine Definition von Treue in der Beziehung unbedingt kommunizieren. Sonst sind gebrochen Herzen vorprogrammiert.