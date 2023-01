Schlechte Neuigkeiten für alle „Gossip Girl“-Fans. Das Reboot der erfolgreichen Teenie-Serie aus den 2000ern wird nach nur zwei Staffeln abgesetzt. Das gab der Macher der Show jetzt selbst auf Instagram bekannt.

Eine Rückkehr sei allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen.

„Gossip Girl“: Reboot nach zwei Staffeln abgesetzt

Ach, wie haben wir das Original geliebt! Über zehn Jahre ist es inzwischen schon her, dass sich Dan, gespielt von Penn Badgley, als „Gossip Girl“ outete. Die Serie rund um den Blog, der die New Yorker High-Society-Jugend bespitzelt und tyrannisiert, war ein Riesen-Erfolg. Kein Wunder also, dass 2021 dann ein Reboot zu der beliebten Teenie-Serie folgte. Und offenbar dürfte die Gen Z nur so auf die Nachfolgeserie gewartet haben. Denn nach dem Megaerfolg von Staffel eins, folgte prompt die Meldung, dass der Serienhit um eine zweite Staffel verlängert wird. Umso überraschender kommt nun diese Nachricht: HBO trennt sich von der neuen „Gossip Girl“-Generation! Die neue Fassung der TV-Show über die Jugend der Upper East Side wird nach nur zwei Staffeln abgesetzt.

Showrunner Joshua Safran teilte auf seinem Instagram-Account nun ein Foto des Casts und schreibt dazu: „Hier kommt der neuste Gossip: Mit schwerstem Herzen muss ich verkünden, dass ‚Gossip Girl‘ bei HBO Max nicht weitergehen wird .“ Im Zuge dessen bedankt er sich bei den bisherigen Zuschauer:innen, dem Cast und der ganzen Crew hinter dem Reboot. Safran schwärmt weiters: „Das war ehrlich gesagt das großartigste Set, an dem ich je gearbeitet habe, von oben bis unten.“

Ist die Geschichte doch noch nicht ganz auserzählt?

In seinem Posting verrät der Showrunner außerdem, dass er für seine Serie ein „neues Zuhause” suche. Doch allzu optimistisch scheint er diesbezüglich nicht zu sein: „In dem aktuellen Klima ist das ein ziemlich aussichtsloser Kampf”. Wieso genau, die Serie nicht auf HBO weiterlaufen kann, ist nicht bekannt. Doch einen kleinen Hoffnungsschimmer auf ein Wiedersehen mit dem Franchise gibt es. So schreibt Safran am Ende des Statements: „ Ein großen Dank an alle GG-Fans überall auf der Welt. Ihr wart der Grund, warum wir überhaupt zurückgekommen sind und wer weiß, vielleicht auch ein Grund, aus dem wir uns nochmal begegnen werden. Much Love. “ Einen konkreten Grund für das Absetzen der Serie nannten aber weder HBO Max noch Safran.

Hierzulande kann Staffel eins auf RTL+ gestreamed werden. Wann dort die zweite Staffel erscheint, steht bisher derzeit noch nicht fest. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, xoxo!