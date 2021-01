Fuck! Der Wecker zeigt 3 Uhr morgens und du bist noch immer hellwach? Aber von der Meditations-App bis zum Lavendelspray hast du schon alles durch? Dann check doch mal deinen Menstruationskalender: Es könnte nämlich daran liegen, dass morgen deine Periode einsetzt.

Schon geringe hormonelle Veränderungen können unseren Schlaf beeinflussen.

Deshalb schlafen wir in der Nacht vor unserer Periode besonders unruhig

Haben wir es doch geahnt! Da gab es einmal im Monat diese eine Nacht wo wir einfach nicht einschlafen konnten. Und nö es war kein Vollmond, sondern kurz vor der Periode. Offenbar wirken sich nicht nur die typischen Beschwerden vor der Regel wie Unterleibsschmerzen und Wasser im Gewebe auf unsere Nachtruhe aus. Es sind auch die Hormone selbst, die uns den Schlaf vermiesen. Dazu reichen schon geringe hormonelle Veränderungen während des Monatszyklus aus.

Forscher machen das Hormon FSH dafür verantwortlich

Das liegt daran, dass an diesen Tagen die Hormonproduktion weit zurückgefahren ist. Forscher registrierten das vor allem dann, wenn der Spiegel des am Eisprung beteiligten Hormons FSH besonders niedrig ist. Eine Studie der US-amerikanischen Sleep Foundation ergab, dass rund 23 Prozent der befragten Frauen solche Schlafstörungen vor dem Einsatz ihrer Periode bei sich beobachten konnten.

Die Forscher fanden heraus wie sich die Veränderung der Eierstockhormone auf unseren Schlaf auswirken. Nach dem Eisprung steigt das Progesteron im Körper, daher fühlen wir uns an diesen Tagen etwas müder. In dieser Zeit haben Frauen weniger REM-Schlafphasen, weil der Progesteron Level erhöht ist. Während der Menstruation träumen wir dann insgesamt weniger. Wir können uns aber besser an die Träume erinnern.

Ziemlich fies wie wir unseren Hormonen ausgesetzt sind. Zum Gefühlschaos und den Schmerzen kommt nun noch die Schlaflosigkeit. Und besonders mies ist, dass wir dagegen leider nichts unternehmen können. Die einzige Maßnahme ist uns mittels Kalender präzise darauf vorzubereiten. Damit wir wissen, wann wir vielleicht die letzte Neflix-Serie skippen und früher ins Bett sollten.