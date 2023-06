Eines steht fest: Man kann nicht immer einer Meinung sein. Daher kracht es hin und wieder auch gewaltig in zwischenmenschlichen Beziehungen. Doch mit denen einen lässt sich in einem Streit einfach darüber diskutieren, während man bei anderen keine Chance hat.

Mit welchen Sternzeichen man sich besser nicht anlegen sollte, lest ihr hier.

Widder

Der Widder eilt seinem Ruf voraus: Er ist wirklich SEHR stur. Andere Meinungen lässt er kaum bis gar nicht zu. Bei Menschen aus seinem näheren Umfeld zögert das Sternzeichen daher auch nicht so lange auf die Person einzureden, bis sie ihre Meinung ändert – denn erst dann hat der Widder seinen Seelenfrieden gefunden. Dabei sollte das Sternzeichen jedoch Acht geben: nicht jeder lässt sich diese Art gerne gefallen. Daher sollte sich der Widder auch nicht wundern, wenn ihn ein paar Menschen künftig meiden bzw. er das Gewitter doppelt so stark zurückbekommt.

Stier

Wenn dem Stier etwas nicht passt, dann merkt das jeder. Sofort. Denn er kann seine Mimik nicht mehr verbergen. Greift man ihn dann auch noch indirekt oder gar direkt an, dann kocht er über. Jedoch rastet er nicht aus, sondern sorgt bei seinem Gegenüber auf eine andere Art und Weise für den Rückzug. Das Tierkreiszeichen weiß nämlich ganz genau, was es sagen muss, um den anderen so richtig zu verletzten. Nicht selten führen seine Provokationen zu Tränen und Konflikten, die tiefe Narben hinterlassen. Vielleicht sollte sich der Stier mal lieber zweimal überlegen, ob bestimmte Aussagen wirklich sein müssen.

Löwe

Der Löwe geht einen vollkommen anderen Weg, wenn er wütend ist. Anstatt herumzubrüllen, nutzt er seine charismatische Art, um Dinge so zu drehen, wie er sie gerne hätte. Dass er dabei ein manipulatives Verhalten an den Tag legt, ist keine Seltenheit. Meist dauert es außerdem sehr lange, bis sein Gegenüber versteht, was gerade passiert. Und dann ist es oft schon zu spät und man muss sich eingestehen, dass man den Streit gegen den Löwen haushoch verloren hat. Vorsicht: Irgendwann fliegt alles auf …