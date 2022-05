Alle diejenigen von uns, die die neueste Staffel von Selling Sunset fertig geschaut haben, wurden mit einem riesigen Cliffhanger zurückgelassen. Alle anderen, die noch nicht fertig sind: Hört an dieser Stelle sofort auf weiterzulesen! Denn es folgt ein riesiger SPOILER.

So steht es um Christine Quinn und die Oppenheim Group:

Bleibt Christine bei der Oppenheim Group?

Wie wir wissen, gab es mit Christine bei Selling Sunset immer viel Drama. Und wenn wir alle ehrlich sind, dann war ja genau das der Grund, weshalb wir die Serie durchgebingt haben. In den neuen Folgen erreicht das Drama mit ihr und ihren Kolleginnen allerdings einen neuen Höhepunkt. Denn die Streitereien zwischen ihnen nehmen einfach kein Ende und spitzen sich in der letzten Folge der aktuellen Staffel sogar so richtig zu.

Unter anderem behauptet Emma Hernan, dass Christine einen ihrer Klienten bestochen habe, damit er nicht mehr mit ihr zusammenarbeitet. Als Jason und Mary versuchen, diese Anschuldigungen zu klären, weigert sich Christine, im Büro zu erscheinen oder einen Anruf zu beantworten. So werden wir Fans mit einem riesigen Cliffhanger bezüglich der Zukunft von Christine und der Maklerfirma zurückgelassen. Wird sie bleiben oder wird sie gehen?

Aber keine Sorge liebe „Luxusimmobilien“-Fans ihr müsst nicht auf die sechste Staffel warten: Es gibt jetzt Updates. Denn Us Weekly kann bestätigen, dass Christine die Oppenheim Group nun tatsächlich offiziell verlassen hat. „Es war Christines Entscheidung, die Oppenheim Group zu verlassen„, berichtet eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Bye, bye to „Selling Sunset“

Christine hat ihre Kolleginnen nun tatsächlich hinter sich gelassen. Aber auch die Oppenheim Group hat die ersten offiziellen Maßnahmen ergriffen. Denn inzwischen erscheint der Lebenslauf der 33-Jährigen nicht mehr auf der „Oppenheim Group“-Website. Die gebürtige Texanerin ist nur mehr auf dem gemeinsamen Gruppenfoto zu sehen. Auch bei der geplanten Reunion der „Oppenheim Group“-Maklerinnen wird sie nicht dabei sein. Ihre Abwesenheit begründete Christine mit einer Covid-Infektion. Ob das tatsächlich stimmt, ist nach den neuesten Infos fraglich.

Doch wie es scheint, hat die ehemalige „Selling Sunset“-Maklerin schon neue Projekte, an denen sie fleißig arbeitet. Denn gemeinsam mit ihrem Ehemann und Tech-Mogul Christian Dumontet gründete sie nun ein neues Unternehmen, mit dem sie den „Real Estate“-Markt auf den Kopf stellen will. Darüber spricht sie in einem Interview mit Forbes. Ihr Unternehmen RealOpen ermöglicht es nämlich, mit seiner Software Immobilien mit Kryptowährungen zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Verkaufsstrategie vor der noch viele Makler offenbar laut ihr noch zurückschrecken.