Egal, ob für die Arbeit oder ein schickes Dinner – Trapez-Kleider passen im Herbst 2020 einfach immer. Denn die weiten Kleider sind heuer das absolute It-Piece für die Übergangszeit.

Wir haben euch deshalb unsere liebsten Trapez-Kleider herausgesucht.

Im Herbst 2020 trägt man Trapez-Kleider

Die 60er Jahre sind zurück! Oder zumindest die passenden Kleider dazu. Denn im Herbst 2020 zählen Trapez-Kleider zu den absoluten Fashion-Must-haves. Bei diesen Kleidern kommen signifikante 60er-Details zusammen: gerade Linien, geometrische Formen und der typische weite A-Schnitt. Damit wird der Fokus auf die Beine gerichtet, die mit den meist kurzen oder mittellangen Modellen hervorgehoben werden.

Für den perfekten Look muss man bei diesen Kleidern nicht besonders viel machen. Denn mit einem schlichten Jäckchen und coolen Sneaker kombiniert ist der Look für den Herbst 2020 schon perfekt. Trapez-Kleider gibt es inzwischen schon in den unterschiedlichsten Farben und Varianten. Wir haben euch auch gleich unsere Favorites herausgesucht:

Kurze Trapez-Kleider

Auch in der etwas kälteren Jahreszeit kann man kurze Kleider tragen. Denn mit einer cuten Strumpfhose kombiniert und der passenden Jacke, wirst du mit einem kurzen Trapez-Kleid zu einer echten Fashionista. Das sind unsere Lieblinge:

Ein kurzes Trapez-Kleid mit Lochstickerei findest du bei asos. Erhältlich um 35,80 Euro.

Bild: asos

Ein besonders süßes weites Kleid gibt es bei H&M. Erhältlich um 24,99 Euro.

Diese sommerliche Variante kann man im Herbst wunderbar mit Lederjacke und Stiefeletten kombinieren. Dieses kurze Trapez-Kleid findest du bei pimkie. Erhältlich um 11,99 Euro.

Bild: pimkie

Lange Trapez-Kleider

Wenn es dann langsam kälter wird, muss natürlich ein längeres Kleid her. Diese langen Trapez-Kleider machen dich zu einem echten Hingucker im Herbst 2020:

Ein senfgelbes langes Trapez-Kleid findest du im Online-Shop bei asos. Erhältlich um 65,99 Euro.

Bild: asos

Besonders elegant wirkt dieses Trapez-Kleid von Who What Wear bei Zalando. Erhältlich um 84,95 Euro.

Bild: Who What Wear bei Zalando

Auch dieses weite Kleid von asos ist ein echtes It-Piece für den Herbst 2020. Erhältlich um 44,75 Euro.