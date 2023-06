Auf Instagram und Tiktok kursiert gerade wieder ein neuer Beautytrend, den wir unbedingt ausprobieren müssen! Die Rede ist von den sogenannten „Cloud Lips“. Was hinter dem vielversprechenden Namen steckt, und wie ihr den Look nachzaubern könnt, verraten wir euch hier.

Spoiler: Wir entfernen uns wieder etwas von dem Gloss-Hype der vergangenen Monate.

„Cloud Lips“: Diesen Sommertrend dürft ihr euch nicht entgehen lassen

Ja, in den letzten Monaten konnte es auf unserem Gesicht ja gar nicht shiny genug zugehen. Highlighter, Lipgloss, Facemist … you name it! Aber diese Saison darf es ruhig wieder etwas weniger Gloss sein. Und die Betonung liegt hier tatsächlich auf „etwas“. Ein schöner Glow im Gesicht ist zwar noch immer in (keine Sorge Hailey Bieber), allerdings setzen nun immer mehr Beauty-Addicts auf einen nicht mehr ganz so extremen Look. Womit wir beim Beautytrend des Jahres wären – „Cloud Skin“!

Falls ihr nicht ganz so Make-up-affin seid, eine kurze Auffrischung: Statt highlightende Produkte setzen wir bei der Cloud Skin eben auf ein sanftes, mattes Finish. Das Ziel dabei: Die Haut soll fast schon einen blurry Look bekommen, der stark an einen Weichzeichner-Filter erinnert. Dabei achtet man darauf, dass das Ergebnis so natürlich wie möglich ist. Bislang konzentrierte sich der Trend hauptsächlich auf Foundation, CC Cream und Co. Doch jetzt sind unsere Lippen an der Reihe. Und so viel sei schon mal verraten. Der Wolken-Trend sieht auf unseren Lips mindestens genauso toll aus. Wenn wir ganz ehrlich sind, feiern wir das Lippen-Pendant sogar noch mehr. But let us explain why!

Deshalb lieben wir den Wolken-Lippen-Look

Zwar ähnelt der neue Lippenstyle dem Beautytrend „Cloud Skin“, er unterscheidet sich allerdings auch ein wenig von dem Original. Der Schlüssel zu dem neuen Lippen-Look besteht nämlich darin, dass die Lips nicht zu perfekt aussehen. Auch auf ein ultra glossy Finish wird verzichtet. Stattdessen geht es um einen zarten Look, der etwas blurry wirkt und keine sichtbaren „Linien“ hat – ganz so als ob man zuvor geküsst worden wäre und nur einen Hauch von Farbe auf den Lippen hätte. Beispiel gefällig? Sogar Megastars wie Jennie Kim oder Lisa von der Girlgroup Blackpink feiern den Look schon seit einiger Zeit.

Wir finden ja, dass der Trend einfach perfekt in den Sommer passt. Denn: das ständige Nachschminken und im Spiegel checken, bleibt uns bei diesem Look erspart. Außerdem sehen die Lips durch den Trend schön rosig, gepflegt und gleichzeitig mega natürlich aus. Yes please!

Das macht den Trend-Look aus

Was das Farbenspiel angeht: Zarte Rosatöne sind hier besonders gefragt. Wer es gern etwas auffälliger mag, kann natürlich auch auf knalligere Rot-Nuancen setzten. Aber auch bei pfirsichfarbenen Akzenten kommt der Cloud-Skin-Look mega gut zur Geltung. Wichtig ist nur, dass Lipliner und Lippenstift einen ähnlichen Farbton haben.

Wer den Cloud-Look übrigens erfunden hat, ist nicht bekannt. Allerdings erinnert uns der neue Lippenstyle ganz stark an die sogenannten „Blush Lips“. Dieser Trend stammt ursprünglich aus Korea und setzt ebenso auf einen verschwommenen Lippenlook. Der einzige Unterschied: Bei den Blush Lips kommt wesentlich mehr Gloss zum Einsatz! Aber egal ob nun Blush oder Cloud Lips – den Look könnt ihr ganz einfach und schnell nachzaubern.

So easy funktioniert der Beautytrend

Bevor es an die Lippenfarbe geht: Gepflegte und „juicy“ Lips sind die Basis für einen wolkenartigen Look. Denn Cloud Lips sollten zwar matt, aber nicht ausgetrocknet wirken. Regelmäßig Peelings und Lipmasks, die eure Lippen mit jeder Menge Feuchtigkeit versorgen, sind also ein Muss! Und dann kann es auch schon losgehen:

Step 1: Zuallerst werden die Lippen mit einem hellen Konturenstift umrandet.

Step 2: Verblendet die Linien des Lipliners dann sanft mit euren Fingern.

Step 3: An der Stelle habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr tupft euren Lieblings-Lippenstift (ohne viel Druck) auf die Lippen und verblendet die Farbe wieder mit euren Fingern – oder aber ihr tragt die Farbe mit einem Lippen- oder Concealerpinsel auf. Bei der Brush-Variante gelingt das wolkenähnliche Finish am besten.

Step 4: Wer es richtig matt mag, kann zum Schluss noch etwas transparentes Puder auf die Lippen tupfen, et voilà.