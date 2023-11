Der britische Sänger Ed Sheeran ist aktuell in aller Munde. Grund dafür ist diesmal aber kein neuer Song. Für eine Wohltätigkeitsauktion der gemeinnützigen Organisation East Angelina’s Children’s Hospices pickte er nämlich 445 Stücke aus seinem Kleiderschrank.

Im Rahmen der Charity-Auktion kann man sich etwa Pullover, Socken, aber auch getragene Unterwäsche des Superstars erwerben.

Ed Sheeran mistet seinen Kasten aus

Alle Ed Sheeran Fans aufgepasst! Denn er hat für einen guten Zweck in seine Kleidersammlung gegriffen und gibt vieles dabei her. Ab sofort versteigert der Sänger seine Hemden, T-Shirts, Socken aber auch Unterhosen. Für viele mag es etwas Besonderes sein, für andere eher nicht so: Denn vieles von den zur Auktion gestellten 445 Objekten sind von ihm getragen, aber nicht gewaschen. Ob sich jemand wirklich eine getragene Unterhose holt, auch wenn sie von Ed Sheeran ist, fragen sich viele Menschen aktuell. Nicht nur persönliche Kleidungsstücke von ihm können erworben werden, sondern auch Fanartikel des Fußballvereins Ipswich Town, dem Lieblingsclub des Musikers.

Der gesamte Erlös dieser Auktion geht an die gemeinnützige Organisation East Angelia’s Children Hospices (EACH). Diese Organisation hilft Familien im Osten Großbritanniens, deren Kinder an einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder Verletzung leiden. Ed Sheeran ist ein großer Unterstützer der EACH Organisation und das schon seit vielen Jahren.

Hohe Nachfrage an Auktion

Der Auktionsstart war ursprünglich für den 16. November auf dem eBay-Konto der Organisation gedacht. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden aber schon einige Tage im Voraus die ersten 20 Artikel gedropped. Die Kleidungsstücke des Sängers werden für die Interessierten jedoch nicht alle auf einmal verfügbar sein. Geplant ist, dass es mehrere Phasen der Auktion geben wird. Die nächsten Drops werden am 26. November und 3. Dezember freigeschalten.

Bereits 2014 gab es eine Charity-Auktion mit dem Sammelsurium von Ed Sheeran. Damals wurden 7.500 britische Pfund gespendet.