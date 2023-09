Ed Sheeran als Hochzeitssänger? Damit rechnen wohl nur die wenigsten auf der eigenen Hochzeit. Doch für ein Paar in Las Vegas wurde das jetzt zur Realität.

Denn der Sänger tauchte ganz überraschend zu ihrer Trauung auf.

Ed Sheeran überrascht Paar bei Hochzeit

Mit Songs wie „Perfect“ und „Thinking Out Loud“ spielt Ed Sheeran wohl auf so einigen Hochzeiten. Dass er seine Songs für ein Brautpaar aber live spielt, ist doch ziemlich ungewöhnlich. Doch wie ein Video zeigt: es ist nicht unmöglich.

Denn als ein Brautpaar in Las Vegas sich am Wochenende gerade das Ja-Wort geben wollen, kommt der Überraschungsgast der Extraklasse plötzlich durch die Türe. Und zwar mit Gitarre und Backgroundsänger:innen. Sheeran singt dem Brautpaar seinen neuen Song „Magical“ vor; ganz zur Begeisterung von Braut und Bräutigam. Denn beide sind sichtlich überrascht und gerührt. Als Sheeran seine Ballade fertig gesungen hat, geben sich die beiden dann das Ja-Wort.

Und es wird noch besser. Denn nach der Trauung gibt es für das Paar nicht nur ein Foto mit dem Superstar; Sheeran unterschreibt die Hochzeitsurkunde sogar als Trauzeuge. Für das Brautpaar ein wirklich unvergesslicher Moment, wie die Braut auch auf Instagram betont. „VIELEN DANK für den zauberhaftesten Tag unseres Lebens. Wir werden das wirklich nie vergessen oder die Ehetipps, die du uns gegeben hast“, kommentiert sie unter Sheerans Video.

„Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du auch zu meiner Hochzeit kommen kannst.“

Eine ziemliche Win-Win-Situation. Denn das Brautpaar gewinnt eine Hochzeitsstory, die sie wohl noch ihren Urenkel:innen erzählen werden; und Sheeran bekommt die wohl süßeste Promotion für seinen neuen Song, der am 29. September erscheinen wird. Und falls er noch ein zweites Standbein braucht, könnte er neben all den Touren und Alben auch als Hochzeitssänger durch die Welt reisen. Denn in den Kommentaren zu seinem Post betonen einige: so eine Überraschung hätten sie auch gerne. „Du bist offiziell zu meiner Hochzeit eingeladen“, schreibt etwa ein Fan. „Wir haben noch kein Datum, also kannst du dir eines aussuchen.“ Andere Fans planen sogar noch weiter im voraus. „Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du auch zu meiner Hochzeit kommen kannst. Ich habe noch kein Datum festgelegt, tbh ich habe nicht einmal einen Verlobten, aber Babyschritte“, kommentiert ein Fan.

Übrigens: wer jetzt denkt, dass das eine einmalige Gelegenheit war, liegt falsch. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Sheeran als Überraschungsgast auf einer Hochzeit singt. 2015 organisierte ein australischer Radiosender einen Hochzeitsauftritt. Der Brite sang damals „Thinking Out Loud“ für den ersten Tanz des Paares.