Obwohl es auf den ersten Blick perfekt zu sein scheint, merkt man mit der Zeit, dass in einer Beziehung nicht immer alles perfekt ist. Dennoch gibt es auch Menschen, mit denen es etwas komplizierter ist, als mit anderen. Und das hängt oft mit der Persönlichkeit und ihrem Sternzeichen zusammen.

Sie sind schwer zu lieben, weil sie sich zum Beispiel schwer tun, sich zu öffnen und ihre Gefühle zu zeigen. Oder sie wollen ihre Freiheit nicht aufgeben. Andere haben wiederum große Vertrauensprobleme. Die Persönlichkeit und der Charakter spielen dabei eine große Rolle und die sind auch oft vom Sternzeichen abhängig. Diese 5 Sternzeichen sind deswegen besonders schwer zu lieben.

Schütze

Der Schütze zählt zu jenen Sternzeichen, die ihre Freiheit lieben und denen es schwerfällt, sich auf eine ernste Beziehung einzulassen. Er will sich meist nicht festlegen und lieber seine Unabhängigkeit genießen. Genau deshalb ist Beziehungen mit einem Schützen auch oft so kompliziert.

Wassermann

Auch der Wassermann liebt, wie der Schütze, seine Freiheit – und die wird auch ordentlich zelebriert. Sobald er das Gefühlt hat, er wird eingeengt, ergreift er die Flucht. Dadurch hält er sein Umfeld aber viel zu sehr auf Distanz und übersieht, wie wichtig er den Leuten um ihn herum eigentlich ist. Beziehungen mit Wassermännern sind kompliziert, wer jedoch durchhält und nicht aufgibt, bekommt jede Menge Liebe zurück.

Steinbock

Sich zu öffnen und anderen zu vertrauen fällt dem Steinbock extrem schwer. Dieses Sternzeichen ist total perfektionistisch veranlagt und es muss immer alles nach Plan laufen. Und das ist auch in Beziehungen so. Dem Steinbock fällt es extrem schwer, aus seinen strikten Mustern auszubrechen. Vertrauen und Spontanität gehören nicht unbedingt zu seinen Stärken, das kann einen Partner oftmals verunsichern und zu Problemen in der Beziehung führen.

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu den Sternzeichen, die nicht unbedingt einfach zu lieben sind. Sie verstecken ihr Innerstes sehr gut vor anderen und sind nur schwer einzuschätzen. Das Äußert sich darin, dass der Skorpion oftmals eher distanziert ist. Andere bekommend dadurch das Gefühl, keine Chance bei ihm zu haben und werden verunsichert. Allerdings braucht es einfach Zeit, um dieses Sternzeichen besser kennen zu lernen. Erst, wenn der Skorpion jemandem wirklich vertraut, kann er dir auch seine Gefühle offenbaren.

Jungfrau

Die Jungfrau liebt ihre Unabhängigkeit und kommt ziemlich gut mit sich alleine klar. Allerdings macht sie es potentiellen Partnern dadurch besonders schwer, Teil ihres Lebens zu werden. Jungfrauen haben nämlich – wie der Steinbock – eine genaue Vorstellung ihres Alltags. Und da finden andere nur schwer Platz. Dieses Sternzeichen für sich zu gewinnen, ist nicht unbedingt leicht. Wer allerdings Durchhaltevermögen beweist und die Jungfrau wirklich liebt, hat gute Chancen.