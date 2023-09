Trister Herbst? No Way! Zumindest in Sachen Beauty erwartet uns eine knallige Übergangssaison. Bestes Beispiel: die sogenannten „Latex Lips“. Dieser Lipstick-Trend wird auf Tiktok gerade so richtig gefeiert. Wie ihr den glossy Look selbst kreieren könnt, erfahrt ihr hier.

Lust auf juicy Statement-Lippen?

„Latex Lips“ trenden auf Tiktok

Eine Sache, die wir 2023 gelernt haben: matte Make-up-Texturen sind out, glossy Looks sind in! Egal ob Nägel, Augenlider, Lippen oder die komplette Gesichtshaut – die Beautytrends der vergangenen Monate beweisen, wie schön das shiny Finish aussieht. Ganz ohne Glitzer, dafür aber mit einem edlen Hochglanz-Finish. Und diesen Trend nehmen wir nicht nur mit in den Herbst, wir toppen das Ganze auch gleich mal mit den sogenannten „Latex Lips“. Dieser Lippentrend geht gerade auf Tiktok viral. Allein der Hashtag dazu verzeichnet bereits über 17 Mio. Aufrufe. Und fest steht: Beautyaddicts kommen an diesem Hype aktuell nicht vorbei!

Der Make-up-Trend kommt nicht nur auf Tiktok gerade ganz groß raus, auch immer mehr Designer:innen lassen ihre Models mit knallroten Gloss-Lips über den Laufsteg schreiten. Aber auch Stars und Influencer:innen setzen aktuell immer mal wieder auf den heißen Lippentrend. Egal, ob bei einem Date, beim After-Work-Event oder beim Shopping mit der BFF – der Latex-Look sorgt für einen richtigen Wow-Effekt. Aber was genau macht den Trend nun aus?

Das macht den Beautytrend aus

Die Lippen werden bei diesem Make-up-Trend in feurige Nuancen getaucht. Bei den Latex Lips dreht sich nämlich alles um eine satte Lippenfarbe. Aber natürlich nicht irgendeine Farbe – die Rede ist von einem intensiven Rot. Wer den Sommer noch nicht ziehen lassen will, kann auf eine hellere Nuance, wie Strawberry Red, setzen. Herbstlicher wird das Ganze bei Tönen wie Kaminrot oder Dunkelrot. Was den Farbton betrifft, habt ihr also freie Wahl.

Wichtig ist aber: Veredelt wird der Look dann mit einer Extraportion an Lipgloss. Denn genau diese Kombi soll an rotes Latex erinnern. Der Effekt sieht nicht nur juicy aus, sondern verleiht euren Lippen auch eine futuristische Dimension. Und jetzt kommt das beste: die Statement-Lippen sehen zwar richtig besonders aus, sind aber recht einfach zu kreieren.

So geht der Look

Bevor es an die Lippenfarbe geht: Gepflegte Lippen sind die Basis für den Latex-artigen Look. Auch Hautschüppchen haben bei diesem Lippentrend nichts zu suchen. Regelmäßig Peelings und Lipmasks, die eure Lippen mit jeder Menge Feuchtigkeit versorgen, sind also ein Muss! Und dann kann es auch schon losgehen:

Step 1: Zuallererst werden die Lippen mit einem braun- oder nude-farbenen Konturenstift umrandet.

Step 2: Verblendet die Linien des Lipliners dann sanft mit euren Fingern und fixiert das Ganze mit etwas losem Puder.

Step 3: Dann geht es an die Farbe: Tragt roten Lipstick mit einem Lippen- oder Concealerpinsel auf. Der Lippenstift kann übrigens ruhig matt sein.

Step 4: Verteilt dann noch reichlich Gloss auf den Lippen. Et voilà! Viel Spaß beim Nachstylen.