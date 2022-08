Yeliz Koc will es wieder wagen! Nach der öffentlichen Schlammschlacht mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht steht Yeliz bald wieder vor der Kamera und sucht nach ihrem Mr. Right. Wie RTL nun bekannt gab, wird es im Winter ein neues Dating-Format mit der jungen Mutter zu sehen geben.

Und da steht die Reality-TV Bekanntheit ganz und gar alleine im Mittelpunkt.

Eigene Datingshow: Yeliz Koc sucht im TV den Mann fürs Leben

Was war das für ein turbulentes Jahr für Yeliz Koc. Nach der Trennung von ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht während ihrer Schwangerschaft, musste sie sich letztendlich auch noch vor Gericht rechtfertigen. So einen Rosenkrieg wünscht sich keine junge Mutter. Doch die 28-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf und glaubt noch immer an die wahre Liebe. Die Mutter der kleinen Snow Elanie wagt sich deshalb wieder ins TV und versucht nochmal ihr Glück in einer Datingshow.

Die Influencerin, die 2018 um das Herz von „Bachelor“ Daniel Völz buhlte und sich dann mit einer saftigen Ohrfeige von ihm verabschiedete, schlüpft aber nicht etwa in die Rolle der „Bachelorette“. Nein, ihr eigenes Format hat so manchen Clou, der für noch mehr Drama sorgen dürfte.

Yeliz Kocs Liebes-Abenteuer hat einen Haken

Die neue Sendung trägt den Titel „Make Love, Fake Love“. Zum Konzept: In der Show wohnt die 28-Jährige als einzige Frau mit mehreren Männern in einer Villa auf Mallorca. Dort darf sie entscheiden, wen sie näher kennenlernen möchte. Zugegeben, bis dahin klingt alles noch sehr nach „Bachelorette“. Doch jetzt kommt der Clou. Denn die Sache hat natürlich einen Haken: Nicht alle Männer in der Villa sind Singles. Drama ist also durchaus vorprogrammiert. Immerhin ist Yeliz Koc „ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt“, so Yeliz im Gespräch mit RTL. Die Mutter der kleinen Snow Elanie muss also herausfinden, wer ehrlich zu ihr ist und wer nicht. Sicher nicht ganz leicht.

Trotzdem ist sie optimistisch, was ihre Liebessuche vor laufenden Kameras angeht. „Ich finde, dass das Format für mich perfekt ist. Dadurch, dass ich schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, bin ich guter Hoffnung“, freut sich die Ex-„Bachelor“-Kandidatin kurz vor den Dreharbeiten. Wir sind jedenfalls schon gespannt und freuen uns darauf, Yeliz bei der Suche nach ihrem Mr. Right begleiten zu können. Wir stellen schon mal den Prosecco kalt! 😛

Was denkt ihr – findet Yeliz in der Show die große Liebe? Jaaa, ganz bestimmt. Oder zumindest wünsche ich es ihr! Unwahrscheinlich! Da geht’s nur um Fame.

