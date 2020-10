Im Dezember werden bei einer Auktion in London zahlreiche Kultfilm-Requisiten verkauft. Unter anderem die roten Lederstiefel aus “Pretty Woman” und die Bomberjacke aus “Top Gun”.

Über 900 Artikel werden bei der Auktion zum Verkauf stehen.

Kultfilm-Requisiten bei Auktion versteigert

Film-Fans aufgepasst! Bei einer Auktion in London werden im Dezember ein paar echte Filmklassiker-Requisiten versteigert. Und da ist wirklich für jeden was dabei – egal ob für echte Romantiker oder Action-Fans. Eines der Auktion-Highlights sind zum Beispiel die roten Lacklederstiefel aus “Pretty Woman”. Jeder mit dem nötigen Kleingeld (rund 11.000 Euro) kann also ab Dezember wortwörtlich in die Fußstapfen von Julia Roberts treten.

Auch einige Lichtschwerter aus dem Star Wars-Universum werden versteigert. Leider kann man nicht auf das legendäre Schwert von Luke Skywalker hoffen, denn das wurde bereits 2015 bei einer ähnlichen Filmrequisiten-Auktion versteigert. Dennoch werden einige Lichtschwerter von berühmten Yedis zu ersteigern sein, so der Veranstalter.

https://www.instagram.com/p/B_LCGhzhTVf/

Auch Die Bomberjacke von Tom Cruise aus “Top Gun” geht mit gut 13.000 Euro ins Rennen. Zwei der Auktionshighlights sind die Kristallkugel von David Bowie aus “Labyrinth” sowie Brad Pitts rote Lederjacke aus dem Kultstreifen “Fight Club”.

Über 900 Artikel werden verkauft

Insgesamt werden mehr als 900 Artikel aus über 350 Filmen und TV-Serien versteigert. Bei einigen Filmrequisiten ist noch nicht bekannt, worum es sich dabei handelt. Doch der Organisator der Auktion, Stephen Lane verspricht, dass für wirklich jeden etwas dabei sein wird. Denn er hat alle Artikel selbst gesammelt, wie er einer britischen Nachrichtenagentur berichtet: “Viele dieser Artefakte werden am Ende der Produktion einfach weggeworfen”.