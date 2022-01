Wenn sich seltsame Ereignisse häufen, und du das Gefühl nicht loswirst, dass hier negative Energien am Werk sind, dann solltest du lieber auf der Hut sein. Denn es könnte sein, dass du von schwarzer Magie betroffen bist. Mit diesen Ritualen kannst du den Fluch wieder aufheben.

Schwarze Magie wird normalerweise genutzt, um anderen zu schaden oder ihnen Unglück zu bringen.

Was ist schwarze Magie?

Schwarze Magie kann Einfluss auf deine Psyche und deinen Körper haben. Sie kann dafür sorgen, dass du krank wirst oder leidest. Ein Fluch kann aber auch äußere Dinge beeinflussen. So kann es sein, dass dir plötzlich ein Unglück nach dem anderen widerfährt, oder du einfach nichts mehr auf die Reihe bekommst. Lässt du den Dingen seinen Lauf, können sich diese Entwicklungen in eine Richtung bewegen, die nicht gut für dich ist. Auf welche Anzeichen du hier achten solltest, verraten wir dir in diesem Artikel: Schwarze Magie: 8 Anzeichen, dass ein Fluch auf dir lastet

Meist hat die Person, die einen verflucht, eine sehr starke Verbindung zu ihrem Opfer. Dahinter stehen oft komplexe Gefühle, die auf Rivalität, Hass, Neid, Liebe oder dem Streben nach Anerkennung basieren. Die Person, die den Fluch durchführt, muss dabei das Opfer nicht persönlich kennen. Sie bekommt aber genug Informationen, um damit Schaden anrichten zu können. Um einen mächtigen Fluch aufzuheben, bedarf es einige Anstrengungen. Handelt es sich wirklich um schwarze Magie, kannst du dich nur mit positiver Energie und weiß magischen Ritualen schützen, die helfen können, den Fluch zu bannen. Dazu gehören Reinigungsrituale, weiße Magie, aber auch die Kraft der Religion. Wofür auch immer du dich entscheidest. Damit das Ritual funktioniert, solltest du eine positive Einstellung haben und daran glauben.

Mit diesen Ritualen kannst du den Fluch bannen

So wirst du negative Energien los:

1. Räuchern der Wohnung

Dein Wohnraum ist der Ort wo du dich am meisten aufhältst und deine Kraft schöpfst. Wenn du dich von negativen Energien belastet fühlst, solltest du hier beginnen. Zum Räuchern brauchst du eine feuerfeste Räucherschale, Sand für die Isolierung, geeignete Kohle, eine Feder oder einen Fächer, um den Rauch zu verteilen und natürlich bestimmte Kräuter. Auf die Kräuter kommt es natürlich ganz besonders an. Denn mit dem Räuchern vertreibst du nicht nur die negativen Energien und Geister, sondern sorgst auch gleichzeitig für bestimmte Stimmungen. Das beliebteste Kraut, um negative Energien aus der Wohnung zu vertreiben und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr zurückkommen, ist weißer Salbei. Er bietet Reinigung, Segnung und Schutz.

Bring dich vorab in die richtige Stimmung. Sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Setz dich an einen Platz, aus dem du immer wieder Kraft bezogen hast. Vielleicht hast du auch einen kleinen Altar in deiner Wohnung, dann ist dies der richtige Ort. Meditiere darüber, was du jetzt vorhast und was du dir von dem Ritual wünschst. Wichtig ist, dass du niemanden was Böses willst. Ein weiß magisches Ritual arbeitet immer mit Liebe gegen den Hass. Öffne dann die Fenster, damit der Rauch mit den negativen Energien entweichen kann. Dann zündest du das Räucherwerk an und gehst mit der Räucherschale gegen den Uhrzeigersinn (links) im Raum herum. Verteile den Rauch (zum Beispiel mit einer Feder) in jede Ecke und stell dir vor, wie du die Negativität vertreibst. Hast du mehrere Stockwerke, dann beginne von unten nach oben. Tritt danach keine Besserung ein, kannst du im nächsten Schritt das Kerzenritual durchführen.

2. Das Kerzenritual

Das Kerzenritual ist ein mächtiges Ritual, um schwarze Magie zu vertreiben. Für dieses Ritual benötigst du eine schwarze Kerze und ein Stück Papier. Wichtig ist, dass du vor der Durchführung des Rituals den Raum zunächst mit Salbei gereinigt hast. Dann schreibst du alles, was dir zu schaffen macht, die Dinge, die dich quälen, auf das Stück Papier und dazu den Namen jener Person, von der du glaubst, dass der Fluch kommt. Hast du keine Ahnung von wem dieser stammen könnte, schreibe einfach „finstere Person“ auf das Blatt. Anschließend wird das Papier über der Flamme der schwarzen Kerze verbrannt und der Fluch aufgehoben. Willst du auf Nummer sicher gehen, kannst du dich selbst zum Abschluss mit einem rituellen Bad reinigen.

3. Das rituelle Bad

Ein rituelles Bad ist eine äußerst wirkungsvolle Methode, um einen mächtigen Fluch aufzuheben. Schaff dir einen Ort der Ruhe und meditiere 5 Minuten, um dich auf das reinigende Bad vorzubereiten. Dann zünde eine schwarze Kerze an und lass dir warmes Wasser ein. Füge magische Kräuter hinzu, um dem Bad die Kraft zu verleihen, die bösen Energien zu vertreiben. Kräuter wie Basilikum, Patschuli oder Wermut haben eine starke Reinigungskraft. Du kannst eines davon oder alle in Kombination ins Wasser geben. Dazu eine großzügige Menge an Meersalz. Versuche während des Bades nur positive Gedanken zu haben. Stell dir vor, wie dein ganzer Körper in positiver Energie badet, um alle Negativität zu entfernen. Verbleibe 30 Minuten darin. Wir wünschen dir viel Erfolg!