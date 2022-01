Du erlebst immer wieder unangenehme Dinge, die du dir einfach nicht erklären kannst? Sicher, jeder hat mal eine Pechsträhne. Was, aber wenn diese sogenannte „Pechsträhne“ gepaart mit mysteriösen Ereignissen ungewöhnlich lange dauert? Dann könnte es sein, dass du mit einem Fluch belegt wurdest.

Schwarze Magie wird normalerweise genutzt, um anderen zu schaden oder ihnen Unglück zu bringen.

Diese Zeichen könnten auf magische Gefahr hindeuten

Du hast quälende Gedanken und kannst dich kaum aufraffen? So ziemlich alles was schiefgehen kann geht derzeit schief? Nachts wirst du von bösen Albträumen heimgesucht? Schon klar, die anhaltende Pandemie hat unser Leben nicht gerade besser gemacht. Und eins gleich mal vorweg: Echte Flüche sollen äußerst selten vorkommen. Wenn sich diese seltsamen Ereignisse aber häufen, dann solltest du lieber auf der Hut sein. Denn es könnte sein, dass du von schwarzer Magie betroffen bist.

Schwarze Magie kann Einfluss auf deine Psyche und deinen Körper haben. Sie kann dafür sorgen, dass du krank wirst oder leidest. Ein Fluch kann aber auch äußere Dinge beeinflussen. So kann es sein, dass dir plötzlich ein Unglück nach dem anderen widerfährt, oder du einfach nichts mehr auf die Reihe bekommst. Lässt du den Dingen seinen Lauf, können sich diese Entwicklungen in eine Richtung bewegen, die nicht gut für dich ist. Auf diese Anzeichen solltest du achten:

1. Nachts wirst du von Albträumen heimgesucht

Während du schläfst, bist du am meisten angreifbar. Im Schlaf verarbeitet dein Unterbewusstsein Prozesse – gelegentliche Albträume sind bei dem inneren Dialog der Psyche völlig normal. Sind diese aber anhaltend und tritt immer wieder das gleiche Thema auf, dann sollte dir der Anlass zur Sorge geben. Du schreckst Nachts ständig auf? Auch das könnte ein Hinweis darauf sein, dass jemand gegen dich arbeitet.

2. Du leidest unter Schlaflähmung oder Paralyse

Während des Schlafes überkommt dich eine Schwere in der Brust. Gelegentlich führt diese zu einem Gefühl der Bewegungslosigkeit. Schreien ist nicht möglich. Mediziner sprechen hier vom Phänomen der Schlafparalyse. Du könntest es aber auch mit einer dämonischen Macht zu tun haben.

3. Ohne nachvollziehbarer Ursache leidest du plötzlich an depressiver Verstimmung

Dein Lebensstil und deine Blutwerte insbesondere B12 und D3-Werte sind top. Trotzdem fühlst dich nicht plötzlich nicht mehr wie du selbst? Etwa so als wäre ein dunkler Schleier, eine ständige Last auf dir. Ständig beschleicht dich dieses mysteriöse Gefühl der Verunsicherung. All dies könnten Hinweise auf gegenwärtige toxische Energien sein.

4. Du bist Anders

Wie aus dem Nichts bist du ein anderer Mensch. Du lieferst Aktionen, die dir so gar nicht ähnlich schauen. Wirst du bereits von Freunden und Angehörigen darauf angesprochen und haben diese Bedenken bezüglich deines Verhaltens, könntest du es hier mit manipulativer Magie zu tun haben.

5. Dich quälen nächtliche Kopfschmerzen

Kopfschmerzen plagten dich eigentlich nur, wenn du mal zu tief ins Glas geschaut hast. Nun aber wirst du häufig von dem unangenehmen Schmerz geplagt. Schon klar, nicht jeder der häufig unter Kopfschmerzen leidet, wurde verflucht. Wenn du dich aber Abends hinlegst und dich plötzlich ein ungewöhnlicher Schmerz und Druck im Kopf überkommt – dann solltest du auf der Hut sein. Wiederholt sich dieses Symptom 3 Nächte hintereinander, dann führe so schnell wie möglich ein Verbannungsritual durch.

6. Mangelnde Sexualität & Fruchtbarkeit

Du leidest unter erektiler Dysfunktion, Unfruchtbarkeit oder hast eine geringe Libido? Das kommt häufiger vor als man denkt. Aber gelegentlich kann hier schwarze Magie am Werk sein. Vielleicht hast du es mit einem Fluch einer verstoßenen Liebschaft zu tun, oder ein Generationenfluch versucht dich einer wachsenden Familie zu berauben. Nimm dich in Acht!

7. Die Technik spielt verrückt

Wenn sich eine scheinbar zufällige Kette unangenehmer Ereignisse ereignet, dann solltest du auf folgende Hinweise achten: Die Technik spielt auf einmal verrückt. Geräte gehen ständig kaputt, Lampen brennen durch, der Handyakku entleert sich ungewöhnlich schnell, der Computer stürzt ab. Dieser Zustand ist ein typisches Zeichen von verdichtender, heftiger Energie um dich herum. Dazu zählen auch zerbrochene Gläser usw. Keine Sorge, wenn ein oder zwei dieser Szenarien bei dir auftreten. Geschieht dies aber vermehrt und halten diese Probleme länger als 5 Tage an, dann solltest du dein Zuhause reinigen.

8. Eine anhaltende Pechsträhne verfolgt dich

In deinem Leben läuft plötzlich alles schief. Du verlierst deinen Job, dein Freund oder deine Freundin macht mit dir Schluss, deine Katze wird von einem Auto überfahren. Das Leben kann schon mal echt Scheiße sein. Passieren zwei bis drei dieser Dinge aber in einer Zeitspanne von ein bis zwei Tagen, dann könnten dunkle Mächte am Werk sein. Geld soll am einfachsten zu verfluchen sein. Es ist also bei einem Fluch meist das Erste, das dir verloren geht.

Reinigungsrituale helfen den Fluch zu bannen

Jetzt mal nicht gleich Paranoia kriegen. Nur sehr wenige Menschen sollen wirklich mit einem Fluch belegt sein. Hast du mehrere dieser Szenarien erlebt, muss das nicht gleich auf einen Fluch hindeuten. Aber es würde nicht schaden, wenn du eine energetische Reinigung durchführst. Zum Beispiel ein Verbannungsritual, um negative Energie, Anhaftungen und negative Gedanken loszuwerden. Zudem hilft die Reinigung deines Wohnraums Geister und schadhafte Energien zu verbannen.