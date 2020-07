Wer kennt dieses Problem nicht? Da trägt man den Nagellack etwas länger als geplant und dann der Schock beim Ablackieren: Die Fingernägel sind plötzlich gelb. Doch wie kann man das verhindern?

Wir haben fünf Tipps für euch, wie ihr gelbe Nägel vermeiden und sie bekämpfen könnt.

Warum verfärben sich Fingernägel gelb?

Aber bevor wir zu den Tipps kommen, wie man die Verfärbungen vermeiden kann, wollen wir zuerst wissen, warum das denn überhaupt passieren kann. Der Grund für gelbe Fingernägel durch Nagellack sind meist Farbpigmente, die in den Nagel eindringen. Vor allem dunkler Nagellack führt häufiger zu Verfärbungen. Zudem kann auch Rauchen der Grund für verfärbte Nägel sein. Manchmal deuten die Verfärbungen aber auch auf gesundheitliche Probleme hin. Sollten sie sehr stark sein, dann bitte unbedingt von Arzt durchchecken und die Ursache klären lassen!

1. Base-Coat auftragen

Herkömmliche gelbe Verfärbungen der Fingernägel kann man mit einem guten Unterlack schon größtenteils verhindern. Denn um zu vermeiden, dass die Farbpigmente in das Nagelbett eindringen, sollte man Nagellack nie ohne Base-Coat auftragen. Der Lack bildet eine schützende Schicht und verhindert so gröbere Verfärbungen. Zudem ist es wichtig, den Lack regelmäßig zu entfernen, damit deine Nägel auch mal wieder atmen können.

2. Backpulver

Solltest du nach dem Ablackieren plötzlich doch mit Verfärbungen zu kämpfen, dann gibt es kleine Tricks, mit denen man die gelben Fingernägel bekämpfen kann. Einer davon ist zum Beispiel Backpulver. Bade deine Nägel einfach fünf Minuten in einer Backpulver-Wasser-Mischung. Am besten warmes Wasser verwenden. So kannst du deine Nägel wieder etwas aufhellen.

3. Apfelessig

Apfelessig ist nicht nur gesund, wenn man in trinkt (nur verdünnt, bitte nicht pur!), sondern kann auch einen pflegenden Effekt für unsere Haare oder eben unsere Nägel haben. Mit seinen organischen Säuren eignet er sich ideal, um Verfärbungen zu bekämpfen. Einfach etwas Apfelessig in lauwarmes Wasser geben und die Nägel fünf Minuten darin baden. Für den perfekten Effekt kannst du im Anschluss eine Polierfeile verwenden, um das Nagelbett zusätzlich zu säubern und die Verfärbungen so zu entfernen.

4. Zitronensaft

Auch Zitronen habe durch ihre Säure einen natürlichen Aufhellungseffekt, der auch bei gelben Nägeln super funktioniert. Die Methode geht schnell und ist total unkompliziert. Einfach eine halbe Zitrone direkt auf die Fingernägel reiben, danach Hände waschen und eincremen. Nach und nach verschwinden die gelben Verfärbungen wieder.

5. Den Fingernägeln eine Pause gönnen

Wichtig ist außerdem, dass du deinen Nägeln hin und wieder eine Pause gönnst und sie einfach mal atmen lässt. Ein heißer Tipp ist zum Beispiel die japanische Maniküre. Das ist eine ganz natürliche Nagelpflege, die deine Nägel mit Mineralien versorgt und sie mit einer Wachsschicht versiegelt. So können sie sich erholen und erstrahlen in neuem Glanz.