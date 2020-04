In ganz Europa meldeten unzählige User am Montagabend (27. April) Probleme mit dem Internet. Offenbar gab es in mehreren Ländern Verbindungsschwierigkeiten.

In Österreich bestätigte etwa Magenta via Twitter, dass es Störungen im Netz gab.

Grund für Internet-Probleme unklar

Unzählige Nutzer in Österreich meldeten am Montagabend Probleme mit ihrer Internetverbindung. Doch auch in anderen kam es offenbar zu Ausfällen. Wie deutsche Medien berichten, fiel etwa in Nordrhein-Westfalen das Netz von Vodafone zeitweise komplett aus. In Großbritannien gab es Probleme bei Virgin Media und auch in der Schweiz meldete UPC Ausfälle.

Seit 19 Uhr gibt es überregional Einschränkungen in Teilen unseres Kabelnetzes. Unsere Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Wir halten Euch auf dem Laufenden und bitten, die vorübergehenden Einschränkungen zu entschuldigen. — Vodafone 24h Service (@vodafoneservice) April 27, 2020

Das Netz fiel immer wieder für einige Minuten aus und funktionierte dann aber wieder. Laut Magenta sei das Problem mittlerweile behoben. Doch der Grund für die europaweiten Ausfälle ist unklar.

Update: Die Störung wurde behoben. — Magenta Telekom (@magentatelekom) April 28, 2020

Serverprobleme?

Laut Vodafone Deutschland lag der Ausfall an Serverproblemen. Doch ein möglicher Zusammenhang der europaweiten Probleme sie etwa laut einer Sprecherin von UPC Schweiz nicht auszuschließen. Nähere Informationen sind bislang allerdings nicht bekannt.