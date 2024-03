Kaum blinzelt der Frühling um die Ecke, fühlen wir uns schon etwas experimentierfreudiger, was unseren Style angeht. Beginnen wir doch gleich bei dem Keypiece eines jeden Outfits: den Schuhen! Welche aufregenden Schuhtrends ihr in dieser Saison nicht verpassen solltet, zeigen wir euch hier.

Die Devise lautet diesmal: bequem und mega-trendy!

1. Die etwas andere Art von Ballerinas

Schon klar, die Ballerinas, die wir aus den frühen 2000ern kennen, haben schon längst ausgedient. Vielmehr ist jetzt die Version des Schuhtrends angesagt, die noch am ehesten an das Original-Schuhwerk der Balletttänzer:innen herankommt. Jedoch mit einem kleinen Upgrade! Denn besonders beliebt sind aktuell jene Ballerinas, die mit Perlen, Nieten oder anderen funkelnden Steinchen besetzt sind. Die passen nämlich auch bestens zu jeder Art von Frühlingsoutfit – ob Jeans, Maxi-Rock oder Kleid.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Schuhe zum Nachshoppen:

2. Romantische Mary Janes

Es sieht wohl ganz so aus, als seien Mary Janes, DER Schuhtrend aus den 1920ern, gekommen, um zu bleiben! Denn aktuell kommt man an diesen romantischen Schühchen einfach nicht vorbei. Kein Wunder, immerhin lassen sie sich bestens mit Romance-Core-Looks wie Mini-Röcke und ausgefallenen Strumpfhosen kombinieren. Das verspielte und gleichzeitig Elegante Fashion-Piece passt damit perfekt zu den Frühlingsgefühlen, die wir derzeit empfinden.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Schuhe zum Nachshoppen:

3. Virale Retro Sneaker

Wir sind ja sowas von im Retro-Fieber! Wie gut, dass es dazu auch gleich den passenden Schuhtrend gibt. Denn blickt man momentan auf den Boden, dann kommen einem unzählige Sneaker-Marken entgegen, die wir in unserer Jugend bereits ausführlich getragen haben. Wir sagen nur: Adidas, Converse, Vans und Co! Ein Hype, den wir absolut unterschreiben. Schließlich ist doch nichts gegen einen bequemen Fashiontrend einzuwenden, der als Hingucker eines jeden frühlingshaften Outfits gilt und uns nebenbei auch noch in Nostalgie schweben lässt.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Schuhe zum Nachshoppen:

4. Kitten Heels mit Twist

Welch ein Glück, dass Kitten Heels erfunden wurden! Denn die Schuhe kommen mit einem Mini-Absatz und sorgen dafür, dass wirklich alle damit gehen können und einen glamourösen Look rocken. Gerade mega angesagt: Kitten Heels mit Spitze! Dieser Schuh passt aus mehreren Gründen perfekt zum Frühling. Erstens, wertet er jedes Outfit auf und sorgt für den gewissen Twist. Zweitens, passen sowohl Trenchcoats, als auch Sweater, Blazer oder Blusen dazu. Und drittens, kann man die Schuhe an kühleren Tagen auch mit Socken tragen und sieht dabei immer noch super stylisch aus.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Schuhe zum Nachshoppen:

5. All-Time-Favorite Loafers

Mittlerweile sollte klar sein: Loafers gehen immer! Doch vor allem im Frühling gehören sie zu jenen Schuhtrends, die einfach unglaublich praktisch sind. Denn sie sind angenehm zu tragen, können einen je nach Loafer-Art größer machen, ohne in unbequemen High Heels zu stecken. Das Beste ist aber: sie können bei jedem Wetter getragen werden. Auch wenn wir natürlich hoffen, dass die Saison hauptsächlich aus Sonnenschein besteht, wissen wir, dass das Wetter sehr häufig einfach das macht, was es will (und das nicht nur im April).

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Schuhe zum Nachshoppen: