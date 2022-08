In nur wenigen Wochen soll die Tenniskarriere von Serena Williams zu Ende sein. Das kündigte die erfolgreichste Tennisspielerin ihrer Generation am Dienstag auf Instagram an. Die US Open in New York Ende August könnten ihr letzter Wettkampf sein.

Der Tennisprofi möchte endlich eine andere Serena abseits vom Tennisplatz entdecken.

Serena Williams spricht von Rücktritt

Wenn es eine Ausnahmesportlerin gibt, dann ist es wohl Serena Williams. Mit nur 17 Jahren gewann sie ihren ersten von insgesamt 23 Gran-Slam-Titeln. Es folgten sechs US Open Titel, sieben Siege in Australien und sieben in Wimbledon und drei in Paris. In der Geschichte zählt nur die ehemalige Tennisspielerin Margaret Court mehr Major-Siege. Doch alles hat mal ein Ende. Das verkündete die amerikanische Tennisspielerin nun über ihren Instagramaccount. Die Sportlerin will bald ihre Tenniskarriere beenden. „Ich wünschte mir, dass es noch nicht vorbei ist mit dem Tennis, aber gleichzeitig bin ich bereit für das, was nun kommt“, schreibt die 40-Jährige in der Caption ihres Postings. „Jetzt hat der Countdown begonnen“, fügt sie hinzu.

Zwar nennt Serena nicht den genauen Zeitpunkt ihres letzten Matches, aber sie schreibt, dass sie die nächsten Wochen noch genießen möchte. Gut möglich also, dass die US Open, die am 29. August beginnen, ihr letzter Wettkampf sein werden.

„Endlich eine andere, aber einfach aufregende Serena entdecken“

„Ich mochte das Wort Rücktritt nie. Aber ich entwickle mich weg vom Tennis“, sagt die 40-Jährige in ihrem Cover-Interview mit „Vogue“. Von nun an möchte sie sich anderen aufregenden Dingen in ihrem Leben widmen. „Ich muss mich darauf konzentrieren, eine Mutter zu sein, meine spirituellen Ziele zu verfolgen und endlich eine andere, aber einfach aufregende Serena zu entdecken“, so die mehrfache Wimbledon-Siegerin. Leicht fällt es dem Tennisprofi nicht, ihrem Lieblingssport Lebewohl zu sagen, gleichzeitig freut sie sich aber darauf, was das Leben ihr noch so bietet.