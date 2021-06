Kompromisse eingehen? Das ist für diese Sternzeichen ein Fremdwort. Denn sie nehmen so gut wie nie Rücksicht auf den Partner und sind vor allem in Beziehungen extrem egoistisch. Und auch sonst muss eigentlich immer alles nach ihrem Kopf gehen.

Anstatt sich auch mal über die Mitmenschen Gedanken zu machen, stehen für diese drei Tierkreiszeichen nur die eigenen Bedürfnisse an erster Stelle.

Löwe

Ja, wir wissen es bereits. Der Löwe liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit von seinen Mitmenschen zu bekommen. Kein Wunder also, dass er auch in Beziehungen meist egoistisch ist und nur an sich selbst denkt. Er will seinen Aufritt im Rampenlicht mit niemandem teilen. Die meiste Zeit konzentriert er sich nur auf sich selbst. Lernt er neue Menschen kennen, gibt er sich zunächst zwar sehr offen und hilfsbereit. Doch der Schein trügt. Denn auf diese Weise möchte er sich nur die Anerkennung holen, die er sich so sehr wünscht. Problematisch wird es in Beziehungen vor allem dann, wenn auch der Partner viel Aufmerksamkeit braucht. Dann bekommt der Löwe nämlich das Gefühl, jemand stiehlt ihm die Show. Solche Konstellationen sind meist leider zum Scheitern verurteilt.

Widder

Auch der Widder zählt zu den Sternzeichen, die in Beziehungen sehr egoistisch sein können. Er hat nämlich den Ruf, sehr willensstark und stur zu sein. Tatsächlich hat der Widder oft das Gefühl, die Welt drehe sich nur um ihn. Seine Mitmenschen haben es durch seine egozentrische Art oft nicht so leicht. Denn er fordert nicht nur vom Partner, sondern auch von seinen Freunden immer große Opfer, da er sich durch die Bestätigung seines Umfelds gleich viel besser fühlt. Durch Kompromiss fühlt er sich eingeengt und in die Ecke gedrängt. Sobald er das Gefühl bekommt, er müsse sich in einer Beziehung nach jemand anderem richten, sucht er schnell das Weite und hinterlässt verbrannte Erde.

Zwilling

Der Zwilling ist oft so mit sich selbst beschäftigt, dass er überhaupt keine Zeit hat, sich mit den Problemen seiner Mitmenschen zu beschäftigen. Ja, auch dieses Sternzeichen kann ziemlich egoistisch sein. Zwar ist sein Egoismus nicht beabsichtigt, dennoch verletzt er durch seine eigensinnigen Handlungen häufig die Gefühle anderer. Der Grund dafür: Zwillinge lieben Abenteuer und sind extrem unternehmungslustig. Sie suchen ständig Abwechslung und neue Herausforderungen. Wenn sie in einer Beziehung sind vergessen sie dabei leider oft, dass sie auch noch einen Partner an ihrer Seite haben, der dadurch viel zu kurz kommt. Wer eine Partnerschaft mit diesem Sternzeichen eingeht, der muss sich auf viele Herausforderungen einstellen.