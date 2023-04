Nachdem die Gerüchte seit Wochen die Runde gemacht haben, ist es jetzt fix. Die Streaming-Plattform HBO Max macht es jetzt nämlich offiziell: „Harry Potter“ wird zur Serie. Das gab der Streamingdienst am Mittwochabend bekannt.

Die Serie soll insgesamt zehn Jahre laufen.

Harry Potter wird offiziell zur Serie

Vor mehreren Wochen berichteten zahlreiche Medien, dass HBO Max über eine TV-Serie von „Harry Potter“ verhandelt. Diese Verhandlungen sind jetzt offiziell vorbei. Denn am Mittwochabend bestätigte der Streamingdienst, dass er ein Projekt zur erfolgreichsten Buchserie der Welt plant. Dabei soll auch Autorin J.K. Rowling als ausführende Produzentin beteiligt sein. Für die Verkündung postete die Streaming-Plattform sogar einen ersten Teaser.

Laut HBO Max sollen die sieben Bücher mit einer neuen Besetzung neu aufgelegt werden. Ein Reboot also. Alle Romane sollen verfilmt werden. So wird jedes Buch womöglich mit mindestens einer Staffel abgedeckt werden. Wie viele Staffeln es aber tatsächlich geben wird, steht noch nicht fest. HBO-CEO Casey Bloys erklärte, es werde dem Showrunner überlassen, wie viele Staffeln man auf die Romane aufteilen werde. Für die gesamte TV-Serie ist laut „Hollywood Reporter“ eine Laufzeit von zehn Jahren geplant. Der Starttermin steht allerdings noch nicht fest.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Suche nach Showrunner beginnt

Wie Deadline berichtet, beginnt für HBO Max jetzt die Suche nach einem Autor bzw. nach einer Autorin, welche:r dann auch als Showrunner fungieren soll. Zwar ist Rowling als ausführende Produzentin involviert, doch sie werde nicht an den Skripten mitschreiben, heißt es.

Film- und Kritikerkreise verurteilen die Einbindung der Autorin. Denn Rowling steht aufgrund von einigen transphoben Aussagen in der Vergangenheit in der Kritik.

Neben der TV-Serie zu „Harry Potter“ kündigt Warner Bros. Discovery jetzt auch die neue Prequel-Serie „A Knight Of Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ aus dem „Game of Thrones“-Universum an.