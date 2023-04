Die Zeit in Mexiko neigt sich dem Ende zu. Doch bevor es wieder retour nach Deutschland geht, wird’s beim Bachelor nochmal so richtig spicy. Denn in Folge sieben dreht sich alles rund um (Solo-)Sex, heiße (Herpes-)Küsse und peinliche (Teenie-)Spielchen.

Am Ende bekommen zwei Frauen keine Rose überreicht.

Wenn der Bachelor plötzlich Fahrt aufnimmt

Mal ehrlich: Wir befinden uns in Woche sieben und bisher ist Bachelor David eher sparsam mit Geknutsche umgegangen. Denn lediglich Lisa und Rebecca konnten einen heiß begehrten Kuss abstauben. Höchste Zeit also, um das Kussbarometer etwas in die Höhe zu treiben. Daher ist Folge sieben auch jene Episode, in der bis jetzt am meisten geküsst wurde. Und das, obwohl sich eine der Kandidatinnen einen Lippenherpes eingefangen hat.

Angelinas Woche startet also schon mal top: Mit dem ansteckenden Bläschen auf der Lippe ist für sie klar: Diese Woche gibt’s wohl kein Date mit David. Wenn sie sich da mal nicht getäuscht hat! Aber dazu später. Zuerst müssen wir noch über die kuriosen Szene im Wohnzimmer der Ladys-Villa sprechen. Denn wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, hat die Bachelor-Redaktion die Kandidatinnen vergangene Woche mit einer Menge an Sexspielzeug beglückt. Auch in dieser Folge bleiben die Toys nicht unerwähnt.

Die Rosenanwärterinnen bekommen dazu noch eine mysteriöse Holzkiste zugestellt. Darin befinden sich schlüpfrige Fragen, die sie mittels Flaschendrehen beantworten sollen. Es scheint, als hätten einige der Frauen nur auf den Moment gewartet, um all ihre spicy Secrets loszuwerden. Von Henriette erfahren wir anfangs noch in relativ harmloser Manier, dass sich in ihrem Browserverlauf die eine oder andere Pornoseite befindet. Bei einer anderen Frage, „Wie oft befriedigst du dich in der Woche selbst?“, wird die ehe stille Kandidatin schon konkreter. „Ich kann ungefähr zehn [Orgasmen] haben“. Wie jetzt? Pro Woche, pro Monat, im Jahr?! Nope, pro Tag, erzählt sie ganz nüchtern. Spätestens hier fliegen ihren Mitstreiterinnen die Kinnladen runter. „Gott liebt dich scheinbar“, stellt Chiara fest.

Ein Surfdate mit einer „gut gemischten Gruppe“

David ahnt nichts über den Pillow-Talk der Frauen. Stattdessen freut er sich auf das nächste Gruppendate und bittet Xenia, Henriette, Lisa, Leyla und Rebecca, zu einem eher sportlichen Date. Denn auf die Kandidatinnen warten schon die Surfbretter. David bezeichnet seine Auserwählten als „gut gemischte Gruppe von Ladys“, von denen „die einen ein bisschen sportlicher, die anderen nicht“ seien. Ähm okay. Bleibt nur zu hoffen, dass die Ladys nicht wissen, zu welcher Kategorie sie zählen. Wow.

Welch Ironie, dass dann ausgerechnet Mucki-Man David ziemliche Probleme damit hat, sich mehr als zwei Sekunden lang auf dem Surfbrett zu halten. Dafür zeigt er sich „überrascht“, dass Kandidatin Leyla (die seiner Meinung nach vermutlich zu zweiter Kategorie zählt), es tatsächlich geschafft hat, sich auf dem Brett zu halten und dabei auch noch unheimlich gut auszusehen. Der Bachelor wird uns durch seine Aussagen immer sympathischer. Nicht!!! Dann liefert er sich auch gleich den zweiten Fauxpas mit Leyla. Denn als er sie nach ihrer Schwester fragt, korrigiert sie ihn freundlich mit: „Ich hab zwei Brüder“. Ups.

Bild: RTL

Ein verbranntes Essen und ein heißer Kuss

Nach dem Gruppendate wartet auf eine der Frauen One-on-One-Zeit mit David. Der Bachelor entscheidet sich dafür, Alyssa zu einem Einzeldate zu bitten. Sein Plan: Er möchte für sie kochen. Bzw. Grillen. Das funktioniert aber wohl doch nicht ganz so, wie gedacht. Denn statt leckeren Schmor-Zwiebeln bekommt schlussendlich das ganze Essen schwarze Röstaromen verpasst. Dann schnell weiter zum emotionalen Gespräch, das die beiden noch näher verbinden soll.

Alyssa öffnet sich David erneut und erzählt ihm vom Tod ihrer Schwester und ihren chronischen Depressionen. Das scheint den Bachelor wohl so berührt zu haben, dass er sich dachte: Jetzt ist wohl genau der richtige Zeitpunkt für einen Kuss. Gesagt, getan. Am Ende lobt er Alyssa dann dafür, ihre Zeit „gut genutzt“ zu haben. WTF … ?!

Herpes kann niemanden stoppen!

Der Bachelor scheint in dieser Woche nicht genug von Einzeldates zu bekommen. Denn auch Angelina darf ran. Ja, die Angelina, die sich einen üblen Lippenherpes aufgezogen hat und ihre Alone-Time mit David für diese Woche eigentlich schon abgeschrieben hat. Umso überraschender für die Kandidatin, dass es dann doch noch klappt. Sie versichert allerdings, dass sie dank Tabletten und Cremes nicht mehr ansteckend ist. „Nicht, dass wir das dann alle haben“, scherzen die Kandidatinnen. Wissen sie hier vielleicht schon mehr, als wir?

Das Date von David und Angelina versprüht einen orientalischen Vibe. Natürlich darf da auch eine Wunderlampe nicht fehlen, eh klar. Also rubbelt Angelina daran und wünscht sich das wohl einzig Logische: eine Rose! Die bekommt sie dann auch. Als Bonus setzt der Bachelor noch einen Kuss drauf. Und damit verdoppelt er die Anzahl an Frauen, die er bisher geküsst hat und nimmt endlich an Fahrt auf.

Bild: RTL

Abschied von zwei Frauen

Am Ende der Sendung müssen diesmal gleich zwei Frauen gehen. Sowohl Leyla als auch Xenia bekommen diesmal keine Rose und sie fliegen zurück nach Deutschland. Doch da sind sie nicht die Einzigen: Auch alle anderen fliegen wieder in die Heimat. Denn die Zeit in Mexiko ist damit offiziell beendet und die nächste Phase steht an: Familie kennenlernen …

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.