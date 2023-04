Woche sechs bei „Der Bachelor“ und langsam sollte sich herauskristallisieren, für wen das Herz des Rosenkavaliers schlägt. Das denkt sich wohl auch Bachelor David und begibt sich auf eine Zeitreise mit seinen Kandidatinnen.

Warum diese aber einfach nur unangenehm wird, lest ihr in unserem „Bachelor“-Recap!

„Der Bachelor“ ruft zur Zeitreise auf

Wie lernt man jemanden am besten kennen? Durch Gespräche? Vielleicht intensives Online-Stalking oder Kontakt zu dem Umfeld? Tja, wenn es nach Bachelor David Jackson geht, liegt die Antwort in einer Bastelstunde. Denn aus welchem Grund auch immer hat der Rosenkavalier in dieser Woche große Pläne: er will mehr über die Vergangenheit einiger Kandidatinnen erfahren. Deshalb geht es gleich zu Beginn der sechsten Folge für Chiara, Angelina und Alyssa auf ein Gruppendate. Und David meint es mit der Reise in die Vergangenheit wohl wirklich sehr ernst, denn mit seinem Bastelprojekt versetzt er die drei Frauen wieder zurück in die Schulzeit.

Alle drei bekommen nämlich ein paar Äste, aus denen sie ihren Lebensbaum künstlerisch gestalten sollen. Mithilfe von Farben, Bändern und Bildern sollen sie also ihr gesamtes Leben auf ein paar nackten Ästen zeigen. Ja…ähm.. ist klar. David selbst betont zwar gleich zu Beginn, dass er zeichnerisch jetzt nicht so begabt ist, von den drei Frauen erwartet er das aber offenbar schon. Und ganz ehrlich: die drei Frauen haben ja Bastel-Latzhosen bekommen, was soll denn da schon schief gehen?

"Ich möchte heute in eure Vergangenheit eintauchen"



die Mädels, wenn sie endlich ihre tragische Backstory auspacken können:#Bachelor pic.twitter.com/fOlM6Z2Rba — Jutschina (@juttasherlocked) April 5, 2023

„Was ist deine Lieblingsfarbe“ und andere essentielle Fragen beim Dating

Und ja, natürlich gibt es in diesem Zusammenhang einige dramatische und auch traurig-berührende Stories. Doch so richtig geht David auf diese nicht ein. Stattdessen stellt er die ganz wichtigen Fragen des Lebens („Was ist deine Lieblingsfarbe“) und übernimmt die Rolle des Kunstlehrers, der Arbeiten benotet. Chiara bekommt sogar eine 1+… das will man doch hören, wenn man jemandem seine Lebensgeschichte offenbart, oder?

Ich sage jede Woche er redet wie ein Lehrer jetzt sagt er tatsächlich 1+ mit Sternchen ich gehe zu deinen Mitschülerinnen 😭 #bachelor — lisa (@nothinsafe) April 5, 2023

Aber keine Sorge, natürlich gibt es für Chiara dann auch noch eine besondere Belohnung: sie darf länger bei dem Bachelor bleiben und den Abend mit ihm, Drinks, Kerzen und Gesprächen verbringen. David öffnet sich sogar ein bisschen emotional und erzählt von seiner Schwester, die Knochenkrebs hatte. Doch gerade, als wir denken „wow jetzt geht es hier endlich um tiefere Emotionen“ fällt uns wieder ein, wie David das Thema „absolute Vertrautheit“ definiert. Bei Chiara bekommt er schwitzige Hände, das zeigt ihm, dass er sie mag. Schwitzige Hände in Mexiko… das ist ja wirklich so unrealistisch, das kann nur an der wahren Liebe liegen… oder so.

Sich anschwitzen zeigt Vertrautheit?

Sexy 🫠#bachelor — 𝕓𝕣𝕚𝕖𝕤𝕚 🍀 |🪝 (@be_a_queen) April 5, 2023

Von Dildo-Partys und großen Geständnissen

Und während bei David und Chiara die Funken sprühen, gibt es auch in der Villa eine Überraschung: die Damen bekommen eine kleine Dildo-Party. Warum genau das nach sechs Wochen in der Villa notwendig ist? Wir wollen darüber lieber nicht so lange nachdenken. Aber wenn man nach den Freudenschreien urteilen kann, scheint fast so, als wäre der Bachelor den Damen einfach nicht mehr genug.

Wenn beim Bachelor nix geht werden Dildos und Handschellen verteilt!!!#bachelor pic.twitter.com/7dRmUdFCWe — Franklin 🇺🇦 (@Whitetanner24) April 5, 2023

Und dann kommt die „Bombe des Jahrhunderts“: Rebecca gesteht ENDLICH, dass sie in der vergangenen Woche sehr wohl den Bachelor geküsst hat. So richtig geschockt ist allerdings niemand. Die einberufene Versammlung scheint die Kandidatinnen eher zu nerven; eine fragt sogar, ob das Gespräch lange dauert. Sie habe noch Brot im Toaster. Tja, man muss eben Prioritäten setzen.

"Ich muss euch was sagen."



– "Verarschst du uns jetzt schon wieder?!"



Stell mir gerade vor, wie Rebecca jeden Tag so ein Meeting einberuft, um irgendwelchen Mist zu erzählen #Bachelor — Jutschina (@juttasherlocked) April 5, 2023

Und als wir uns dann von der Enthüllung erholt haben (und uns auch noch schnell einen Toast gemacht haben) geht es auch schon zum nächsten Date. Es folgt wieder ein Gruppendate – dieses Mal wird es animalisch. Nein, wir sprechen hier jetzt nicht von nackten Tatsachen oder sexy Tänzen… es geht zum Krokodilschauen auf ein Boot. Und das Einzige, worauf sich der Bachelor wirklich konzentrieren kann, ist die Tatsache, dass Leyla ungeschminkt ist. Eine Freude für ihn (und wir fragen uns: brauchen wir wirklich noch die Bestätigung eines Mannes, dass wir Make-up tragen oder nicht??) Doch obwohl David ihr diese tolle Offenbarung verrät, taut die Beziehung zwischen den beiden einfach nicht auf. Denn auch nach so vielen Wochen bekommen die beiden einfach kein ordentliches Gespräch zustande. Stattdessen bestehen die Dialoge aus sehr viel „Ja“, „Total“ und „Hmm“; viel mehr kommt aus den beiden aber nicht heraus. Da hilft auch die spontane Pizzaparty nichts, bei der die beiden im Anschluss noch einmal sprechen. Hier stimmt die Chemie einfach nicht.

"Wenn ich bei ihm bin, kann ich nicht ich selbst sein"



Ist ja schon mal ne super Voraussetzung für eine Beziehung#Bachelor — Jutschina (@juttasherlocked) April 5, 2023

„Der Bachelor“: Yolanda muss gehen

Und dennoch bringt die darauffolgende Nacht der Rosen dann doch noch einige Überraschungen. Denn nein, Leyla muss die Sendung nicht verlassen. Die Poolparty, die David für die Damen organisiert hat, wird stattdessen zur großen Party mit ein paar emotionalen Ausbrüchen. Denn Alyssa enthüllt: „Ich kann´s leider nicht. So zu tun, als ob es mir gut geht, wenn es mir nicht gut geht. Das Problem ist, je mehr ich so tue, desto schlechter geht’s mir.“

Wer jetzt denkt, sie verlässt die Show, liegt aber falsch. Denn auch Alyssa bleibt. Stattdessen muss Yolanda ohne Rose nach Hause gehen. So ganz können wir das aber nicht nachvollziehen; insbesondere, weil die junge Frau für jede Menge gute Unterhaltung sorgte und sich gut mit David verstanden hat. Aber vielleicht haben wir den großen Plan von David auch einfach noch nicht durchschaut.. Vielleicht enthüllt er den ja in der kommenden Woche.

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung