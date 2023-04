Pranks zählen auch heute noch zu den beliebtesten Video-Formaten auf YouTube. Warum man bei diesen im echten Leben aber extrem vorsichtig sein sollte, zeigt jetzt ein Fall aus den USA. Denn ein Mann reagiert auf einen Prank-Versuch ziemlich extrem – und schießt einem YouTuber in den Bauch.

Der junge Influencer musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

YouTuber wird wegen Streich angeschossen

Mit seinem YouTube-Kanal Classified Goons hat sich der Amerikaner Tanner Cook mittlerweile eine große Fancommunity aufgebaut. Mehr als 42.000 Follower:innen sehen dem 21-Jährigen dabei zu, wie er Menschen im Alltag veräppelt und ihnen Streiche spielt. Mal versucht er mit seinen Freunden, aus einem Matratzenladen ein Bett zu stehlen, mal nimmt er einfach den Einkaufswagen von fremden Menschen mit. Mit seinen Freunden verkleidet er sich gerne einmal und bringt ahnungslose Menschen ganz im Sinne von „Versteckte Kamera“-Shows in unangenehme Situationen.

Es sind solche Streiche, die den 21-Jährigen im Internet beliebt machten. Dass diese aber auch ziemlich schnell eskalieren können, musste er jetzt am eigenen Leib erfahren. Denn am vergangenen Sonntag drehte er ein Prank-Video in einer Mall in Virginia. Eigentlich nichts Ungewöhnliches für den Influencer, doch der Streich eskalierte plötzlich. Tanner versuchte, einen Mann mithilfe von Google Translate reinzulegen, erinnert sich sein Großvater. „Er hielt jemandem das Telefon vor das Gesicht, und es sagte Dinge in einer anderen Sprache.“ Laut Medienberichten spielte er den Satz „Ich glaube, du stinkst“ in anderen Sprachen ab.

Gallenblase musste entfernt werden

Doch der Mann scheint von diesem Streich nicht begeistert zu sein. Laut dem Großvater schlägt er das Handy zweimal weg. Als Tanner auf dem Streich beharrt, zückt er eine Waffe. „Beim dritten Mal schoss er auf ihn“, betont er gegenüber der „Washington Post“. Während der 21-Jährige zu Boden fällt, filmt sein Kollege den Schreckensmoment sogar mit. Denn, dass die Situation so schnell so sehr eskaliert, hatte wohl niemand erwartet. Der Schuss sorgt in der Mall laut Berichten übrigens für einen Schockmoment und einige Menschen liefen panisch aus der Mall.

Der junge Mann bekommt zum Glück aber schnell Hilfe und kann in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Medienberichten musste dort seine Gallenblase entfernt werden. Derzeit erholt er sich noch im Krankenhaus. Jener Mann, der ihn angeschossen hat, wurde währenddessen wegen schwerer vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Derzeit laufen die Ermittlungen. „Das Motiv für die Schießerei im Dulles Town Center wird derzeit untersucht, ebenso wie die Frage, ob Herr Colie [Anm. der mutmaßliche Täter] einen Waffenschein hatte und wenn ja, woher er ihn hatte“, sagte Thomas Julia, ein Sprecher des Sheriff-Büros.