Seit längerem brodelt die Gerüchteküche über eine gemeinsame Tour der Backstreet Boys und Spice Girls. In einem Interview mit Buzzfeed verrät AJ McLean nun, wie wahrscheinlich das wirklich ist.

Und so abwegig ist es offenbar gar nicht.

Gemeinsame Backstreet Boys und Spice Girls Tour?

Eine gemeinsame Tournee von Backstreet Boys und Spice Girls? Ein Traum für viele Fans, der vielleicht wahr werden könnte. Schon länger machen Gerüchte die Runde, dass das womöglich tatsächlich passieren könnte. In einem Interview mit Buzzfeed Canada sprach der „I Want It That Way“-Interpet AJ McLean jetzt darüber, ob wie wahrscheinlich dieses Szenario wirklich ist.

Wie AJ im Interview erzählt, haben die beiden Gruppen regelmäßigen Kontakt. „Wir sind mit den meisten der Mädchen wirklich eng befreundet geblieben. Und in dieser Zeit waren wir beide auf dem Gipfel der Welt.“, so der Sänger. Denn beide Gruppen haben in den 90ern ihren Höhepunkt erlebt.

Im Interview gibt er zu, dass es eine der größten Touren der Welt wäre, wenn das tatsächlich zustande kommen würde. Aber wie wahrscheinlich ist eine solche Tournee in einer Prozentangabe? „Ich denke, es ist wahrscheinlich in den unteren 30ern – vielleicht in den 20ern. Ich glaube nicht, dass es so hoch ist“, schätzte er.

„Sie haben sich alle weiterentwickelt“

Das klingt doch vielversprechend. „In den unteren 30ern – vielleicht in den 20ern“ ist nicht 0 Prozent! 😉 Dem fügt der „Everybody“-Interpret jedoch noch hinzu: „Sie haben sich alle weiterentwickelt, sie machen alle ihre eigenen Sachen. Aber man weiß ja nie.“ Jap, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und die Fans wären begeistert von einer solchen Tournee, wie man in den Kommentaren sehen kann.