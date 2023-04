Der Frühling ist da und genauso steht es mit den Frühlingsgefühlen. Vor allem zwischen diesen Single-Sternzeichen könnte es im April 2023 laut Horoskop besonders knistern.

Diese Tierkreiszeichen sollten sich in der Liebe auf ein Abenteuer gefasst machen.

Widder und Schütze

Die beiden Feuerzeichen können im April 2023 einfach nicht voneinander genug kriegen. Jeder in ihrer Umgebung spürt, dass zwischen ihnen so richtig die Funken sprühen. Wieso es zwischen den beiden so gut passt? Die Sternzeichen ähneln sich in vielen Eigenschaften – vor allem, was die Kommunikation angeht. So sind beide Tierkreiszeichen ziemlich ehrlich und direkt, weshalb sie großes Verständnis füreinander haben und ihre Gefühle auf eine ähnliche Art und Weise mitteilen. Das könnte ernst werden.

Löwe und Skorpion

Es ist eine mutige Kombination. Denn Löwe und Skorpion geraten oft aneinander. Aber gerade das macht die Liaison für die beiden im April 2023 so anziehend und heiß. Dass hier öfter die Fetzen fliegen, war auch für Löwe und Skorpion abzusehen. Doch damit kommen die Tierkreiszeichen eigentlich ganz gut klar – es ist aufregend. Denn das Motto ihrer Verbindung lautet: Wer sich gern angreift, greift sich gern an. 😉 Ob das zwischen den beiden etwas Langfristiges werden kann, bleibt abzuwarten.

Stier und Fische

Zwischen Stier und Fische hingegen läuft es etwas ruhiger ab. Das liegt zum Teil auch am Part der Fische. Denn sie bringen eine Gelassenheit in die Verbindung, die der Stier so bisher nicht kannte. Der Stier bekommt nämlich gar nicht genug von der Einfühlsamkeit und sensiblen Art des Wasserzeichens. Das Sternzeichen Fische fühlt sich dagegen enorm zur rationalen Seite des Stiers hingezogen. Die beiden können so viel voneinander lernen, weshalb sie die Finger nicht voneinander lassen können.