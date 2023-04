Happy News aus Hollywood! Schauspielerin Kaley Cuoco und ihr Partner Tom Pelphry haben tolle Neuigkeiten: Ihre gemeinsame Tochter ist da! Das verkündet die 37-Jährige mit einigen Schnappschüssen auf ihrem Insta-Account und verrät gleichzeitig den Babynamen ihres Kindes.

Im Oktober 2022 gab sie ihre Schwangerschaft bekannt.

Kaley Cuoco wird zum ersten Mal Mutter

Erst im Oktober vergangenen Jahres überraschte die Schauspielerin mit den Schwangerschafts-News. Und jetzt war es so weit. Am 30. März kam ihr Baby auf die Welt. Das gibt die „The Big Bang Theory“- Darstellerin jetzt über ihren Instagram-Account bekannt und verrät ihren Fans dabei auch den süßen Namen ihrer Tochter.

„Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht in unserem Leben! Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder“, schreibt sie in der Caption ihres Postings. Auf die süße Verkündung folgt gleich auch eine Liebeserklärung an ihren Partner Tom. „Tom, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, aber das habe ich“, so Kaley.

Liebesglück mit Tom Pelphry

Mit Tom hat Kaley offenbar nun endlich ihr Liebesglück gefunden. Im Mai 2022 machte sie ihre Beziehung zu dem Schauspieler öffentlich. Ein paar Monate später folgten im Oktober dann die News zu ihrer ersten Schwangerschaft.

Bild: Amy Sussman/Getty Images

Zuvor war die Darstellerin mit dem Tennisprofi Ryan Sweeting verheiratet. Nach nur drei Monaten Beziehung verlobten sich die beiden im Jahr 2013 und heirateten. Nach 21 Monaten ließen sie sich allerdings wieder scheiden. Zwei Jahre später heiratete sie Reisportprofi Karl Cook. Im September 2021 verkündete Kaley das Ehe-Aus nach drei Jahren. Eine weitere Ehe will die Schauspielerin nicht mehr eingehen. Das sagte sie in einem Interview mit Glamour.