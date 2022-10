Es gibt wieder Babynews aus Hollywood. Denn „The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco hat jetzt ihre Schwangerschaft verkündet. Auf Instagram enthüllt sie jetzt sogar schon das Geschlecht.

Die Schauspielerin ist auf den ersten Fotos überglücklich!

Kaley Cuoco ist schwanger

Die freudigen Babynews verkündet die Schauspielerin ganz stolz auf Instagram. Dazu postet sie eine Reihe an Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Tom Pelphrey zeigen. Die beiden halten überglücklich einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera und zeigen schon die ersten „Mama Bär“ und „Papa Bär“-Tassen. Mit den privaten Einblicken zeigen die beiden auch die ersten Fotos vom wachsenden Babybauch, die ersten Stramplereinkäufe und feiern die Schwangerschaft mit einem ganz besonderen Kuchen.

Denn der Kuchen mit seiner pinken Cremefüllung verrät offensichtlich auch schon das Geschlecht des Nachwuches: Es wird ein Mädchen! „Baby Girl Pelphrey kommt 2023“, schreibt Kaley zu dem Post und bestätigt damit die Vermutung. In ihren Instagram-Storys teilt Kaley übrigens auch ein paar Einblicke in ihre Schwangerschaft – wie etwa Essensgelüste und Nap-Time am Set. Auch Pelphrey teilt die Fotos auf seinem Instagram-Account und schwärmt „Und dann wurde es sogar NOCH BESSER. Ich liebe dich mehr als jemals zuvor, Kaley.“

„Liebe auf den ersten Blick“ bei Partner Tom Pelphrey

Scheint also ganz so, als würden die beiden absolut im Babyglück schwelgen. Kaley und Tom sind übrigens seit Anfang des Jahres ein Paar. Die beiden lernten sich bei einem Roten Teppich Event von Toms Serie „Ozark“ kennen – und sofort lieben. Denn in einem Interview mit „Extra“ betont Kaley, dass es „Liebe auf den ersten Blick“ war. Nach einem „harten Jahr“ lernte sie Tom kennen – für Kaley war es „der richtige Moment“, betont sie. Denn Tom ist für sie der Richtige.

„Es war, als ob die Engel zu singen begannen. Ich dachte: ‚Halleluja!‘ Es war sehr magisch … es war perfekt“, schwärmte sie damals von der ersten Begegnung der beiden. Ein Liebesglück, das mit der Schwangerschaft jetzt offenbar einen neuen Höhepunkt erlebt. Wann genau das Mädchen zur Welt kommt – und ob es schon einige Namensideen gibt – verraten die beiden allerdings noch nicht.