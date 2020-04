Die eigenen Fehler einzugestehen ist nicht unbedingt einfach, das wissen wir alle. Doch es ehrt einen, wenn man auch zugeben kann, dass man etwas falsch gemacht hat. Allerdings gibt es Menschen, die überzeugt davon sind, immer alles richtigzumachen. Und das hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen schieben die Schuld immer auf andere. Denn in ihren Augen sind sie selbst unfehlbar.

Stier

Der Stier zählt definitiv zu den Sturköpfen unter den Sternzeichen. Für Feedback und Kritik ist er eher weniger empfänglich. Warum sollte er auch? Er macht ja immer alles richtig. Wenn Fehler passieren, dann sind nämlich in seinen Augen in erster Linie die anderen schuld. Sein großes Ego lässt eine Diskussion darüber, dass auch er mal etwas falsch gemacht haben könnte erst gar nicht zu.

Jungfrau

Bei der Jungfrau ist das ähnlich. Denn auch sie schiebt immer den anderen die Schuld in die Schuhe. Denn sie ist eine Perfektionistin und kann sich ihre eigenen Fehler absolut nicht eingestehen. Die Jungfrau hat für alles einen Plan, ist ziemlich genau und extremst strukturiert. Sollte ihr dabei dann doch mal ein Fehler passieren, ist ihr das extrem unangenehm und peinlich. Und anstatt einfach zuzugeben, dass sie etwas falsch gemacht hat, streitet sie einfach alles ab und wälzt das Problem auf andere ab.

Wassermann

Leider hat der Wassermann ein ziemlich großes Ego – und einen sturen Kopf. Er liebt die Unabhängigkeit und kommt in Teams nicht unbedingt gut zurecht. Vor allem in Beziehungen führt das oft zu Problemen. Denn Kompromisse sind für den Wassermann ein Fremdwort. Egal ob beruflich oder privat, dieses Sternzeichen sucht die Fehler immer bei den anderen und schiebt ihnen deshalb auch gerne mal die Schuld an einem Problem in die Schuhe. Streit ist da natürlich vorprogrammiert.