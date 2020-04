Manche Menschen nerven einfach. Das machen sie vielleicht nicht immer bewusst, aber ihre Art eckt ständig bei anderen Leuten an. Und das kann ihre Mitmenschen schon mal zur Weißglut bringen. Drei Sternzeichen sind besonders gefährdet, den Kragen ihres Gegenübers zum Platzen zu bringen.

Denn diese 3 Sternzeichen sind extreme Nervensägen:

Löwe

Löwen sind dominant, selbstbewusst und extrovertiert. Diese Stärken des Sternzeichens können seine Mitmenschen aber auch oftmals nerven. Denn, wenn sie sich erstmal was in den Kopf gesetzt haben, dann muss es auch genauso durchgeführt werden, wie sich die Löwen das vorstellen. Das Sternzeichen ist dann besonders lästig und nervt seinen Gesprächspartner so lange mit seiner Idee, bis dieser endlich zustimmt.

Schütze

Der Schütze ist sehr dynamisch und liebt die Abwechslung. Seine Sprunghaftigkeit und seine egoistisches Wesen können seinen Freunden aber auch ganz schön auf die Nerven gehen. Denn Schützen müssen immer ihren Kopf durchsetzen und können ganz schön abgehoben wirken. Die Meinung von anderen hört das Sternzeichen nicht gerne. Schützen sind lieber damit beschäftigt, ihren eigenen Wünschen nachzugehen.

Zwillinge

Zwillinge sind sehr kommunikativ und selbstbewusst. Ihre quirlige, immer gut gelaunte Art kann aber auch ganz schön nervig sein. Vor allem, wenn andere gerade schlechte Stimmung haben. Das Sternzeichen kann sich nämlich sehr schlecht in andere Menschen hineinfühlen. Sie laufen oft Gefahr, einfach ohne Pause drauf loszureden und ihr Gegenüber nicht zu Wort kommen zu lassen. Zudem unterbrechen sie ihre Gesprächspartner ständig. Ganz schöne Nervensägen eben!