Das Schlimmste nach einer langen Partynacht ist bekanntlich der Morgen danach. Wir sind nicht nur unglaublich müde, uns plagen auch noch geschwollene Augen, sogenannte Puffy Eyes. Diese können wir aber mit ein paar kleinen Tricks sofort in den Griff bekommen – gegen die Müdigkeit sind wir allerdings machtlos. Mit diesen drei einfachen Beauty-Tipps sagt ihr euren Puffy Eyes den Kampf an:

1. Kühlen, kühlen, kühlen

Einfach schon am Vorabend zwei Teelöffel in den Kühlschrank legen und morgens auf die geschwollenen Augen legen. Wenn sie zu warm werden, einfach wieder ein paar Minuten in den Kühlschrank geben. Dieser gute alte Trick von Oma ist ein echter Beauty-Klassiker und wirkt wahre Wunder. Denn die Kälte verkleinert die Poren, verengt die Blutgefäße und wirkt beruhigend. Die Augen sind im Nu abgeschwollen.

2. Wasser marsch

Die wichtigste Regel im Kampf gegen geschwollene Augen: Ausreichend trinken und zwar Wasser, um der Haut nach einer langen Nacht die Feuchtigkeit zurückgeben. Zu viel Koffein zum Beispiel entzieht der Haut Feuchtigkeit und unterstützt eher das Anschwellen der Augen. Eine kleine Tasse Kaffee nach einer langen Nacht ist aber durchaus in Ordnung, nur übertreiben solltet ihr es nicht.

3. Eine leichte Massage

Auch eine entspannte Massage kann Wunder bewirken. Einfach den Bereich unter den Augen mit den Fingerspitzen leicht massieren. Am besten von innen nach außen, so kann die Flüssigkeit, die sich im Gewebe angesammelt hat und die geschwollenen Augen verursacht, leichter abfließen. Alternativ kannst du dafür auch einen Pflegeroller benutzen.