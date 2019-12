Getty Images Heftig: Die Frau, die Jack Nicholson für seine Schwester gehalten hat, war in Wirklichkeit seine Mutter und die Frau, die er für seine Mutter gehalten hat, war tatsächlich seine Großmutter. Diese hatte Jack unmittelbar nach seiner Geburt adoptiert. Der Schauspieler selbst erfuhr davon übrigens durch einen Artikel, den das Time Magazine veröffentlichen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war der Schauspieler bereits 37 Jahre alt und sowohl Mutter als auch Schwester waren zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Seine leibliche Mutter, June Nicholson, war erst 17 als Jack zur Welt kam. Der Vater ist unbekannt. June bat deswegen ihre eigenen Eltern das Kind zu adoptieren. Jacks Großmutter Ethel May adoptierte ihn daraufhin, damit ihre Tochter ihre Karriere als Tänzerin nicht aufgeben musste. - Bild: Getty Images

Getty Images Die 'Sex and the City'-Darstellerin Kristin Davis wurde nach der Scheidung ihrer Eltern von ihrem Stiefvater adoptiert. Damals war sie drei Jahre alt. - Bild: Getty Images