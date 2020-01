So siehst du den Super Bowl live! Am 2. Februar ist es so weit: Die 100. Saison der NFL erlebt mit dem Super Bowl in Miami ihr Finale.

Am 2. Februar 2020 steht DAS Highlight der American Football-Saison an: Der alljährliche Super Bowl. Dieses Mal matchen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers um den Titel.

Die wichtigsten Infos vor dem Spiel

Kickoff: 00:30 Uhr

Übertragungsbeginn: Unterschiedlich – frühestens 22:15

Spielort: Miami, Florida

Teams: Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

Bilanz: Kansas City in dieser Saison – 12 Siege 4 Niederlagen

San Francisco in dieser Saison – 13 Siege 3 Niederlagen

Liveticker zum Super Bowl

Du willst keine Neuigkeiten verpassen? Dann bist du hier richtig. Wir versorgen dich immer mit den neuesten Updates.

20.01. – Was waren das für spannende Conference Finals gestern Nacht? Während die Kansas City Chiefs einen Rückstand gegen die Tennesse Titans drehen und am Ende 35:24 gewinnen, haben die San Francisco 49ers etwas weniger Mühe. Sie überrennen die Green Bay Packers am Ende mit 37:20 – zwischenzeitlich führten sie bereits mit 27:0.

Hier nochmal einige der besten Spielzüge der Conference Finals:

Can't stop Heem.



Raheem Mostert's THIRD TD of the first half! #NFLPlayoffs #GoNiners



📺: #GBvsSF on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/jti8uZSrIn pic.twitter.com/XRQ00WIoUt — NFL (@NFL) January 20, 2020

Livestream und TV-Übertragung

Wo kannst du das Spiel live sehen? Zunächst einmal sicherte sich der Free-TV-Sender ProSieben die Übertragungsrechte am Super Bowl. Ab 22:15 Uhr bist du hier auf deinem Fernsehgerät live dabei. Auch einen Livestream über die Website von ProSieben wird es geben.

Auch die Streamingplattform DAZN überträgt den Super Bowl. Das Besondere: Im vergangenen Jahr konnte man sich das Event hier auch im englischen Originalton geben. Wer also die amerikanischen Kommentatoren hören will, ist hier richtig.

Als dritte Option gibt es auch immer noch Websites wie livetv.sx – hier werden so gut wie alle Sportereignisse gestreamt. Die Qualität ist oft mangelhaft, rechtlich bewegen sich die Streamingseiten im Graubereich.