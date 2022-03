Auch wenn wir unseren Partner oder unsere Partnerin noch so lieben: Rauben sie uns unseren wohlverdienten Schlaf, ist wirklich Schluss mit lustig! Vor allem neben diesen drei Sternzeichen ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, entspannt zu schlummern.

Unruhe, kalte Füße und lautes Schnarchen stehen an der Tages- bzw. Nachtordnung.

Wassermann

Tagsüber lässt es der Wassermann gerne mal entspannt angehen, doch kaum rückt die Schlafenszeit näher, wird er immer aufgedrehter. Sehr zum Leidwesen der Menschen, die mit ihm das Bett teilen müssen. Denn bis er dann wirklich mal schläft, wälzt er sich oft gefühlt stundenlang im Bett hin und her. Die Decke passt nicht, der Polster muss erst noch aufgeschüttelt werden und die Gedanken kreisen die ganze Zeit um Dinge, um die sich das Sternzeichen noch kümmern muss. Abschalten ist nur sehr schwer möglich. Kleiner Tipp: Wie wäre es mit einer Runde Entspannungs-Yoga vor dem Schlafengehen?

Widder

Die Sache ist die: Widder gelten als sehr ehrgeizig und stecken ihre gesamte Energie in den Alltag, sprich Job. Plant man einen netten Filmabend, kann man sich sicher sein, dass dieses Sternzeichen spätestens nach 10 Minuten tief und fest schläft. Doch sobald auch die andere Person schlafen möchte, erwacht der Widder wieder aus seinem Dornröschenschlaf und muss alles, was er an dem Tag erlebt hat, nochmal durchbesprechen. Und dann passiert es: Als hätte man einen Schalter umgelegt, ist der Widder ganz plötzlich auch schon wieder im Land der Träume, während er eine Sekunde zuvor noch lebhaft erzählt hat, welchen Fauxpas sich Kollegin XY schon wieder geleistet hat. Diesmal schlummert das Sternzeichen allerdings in Begleitung von einem extra lauten Schnarchkonzert. Na vielen Dank auch!

Stier

Der Stier ist oft sehr liebesbedürftig, vor allem, wenn er einen langen und anstrengenden Tag hinter sich hat. Um überhaupt einschlafen zu können, braucht er erstmal richtig viel Zuneigung von der Person, mit der er sich das Bett teilt. Doch eine Sache macht das Kuscheln mit diesem Sternzeichen zu einem Albtraum: Die eiskalten Füße! Und es gibt nun wirklich sehr wenige Dinge, die in der Nacht schlimmer sein könnten, als Eisblöcke, die einen berühren, während man sich so richtig gemütlich in die Decke gekuschelt hat. Vorschlag: Wie wäre es mit Socken? Zumindest, bis der andere Part eingeschlafen ist …