Am Samstag ist wieder Neumond. Er strahlt eine ganz besondere Energie aus und gibt vielen von uns neuen Aufschwung. Obwohl er kaum am Himmel zu sehen ist, hat er dennoch eine große Wirkung.

Vor allem auf diese drei Sternzeichen wirkt sich der Neumond am 13. März besonders stark und positiv aus.

Neumond im März

In der Nacht auf Samstag, den 13. März ist wieder Neumond. Das ist die dunkelste Phase des Mondes, bei der er sich genau zwischen Erde und Sonne befindet. Dabei erscheint man am Himmel nur seine schattige Seite und ist deshalb so gut wie nicht zu sehen. Doch seine Wirkung sollte man nicht unterschätzen. Denn diese Mondphase wirkt sich auf viele von uns besonders positiv aus. Sie steht für Neuanfang, Heilung und Reinigung.

Der März-Neumond steht dieses Mal im Tierkreiszeichen der Fische, weswegen er auf dieses Sternzeichen natürlich eine ganz besondere Wirkung hat. Doch auch der Skorpion und der Löwe werden von der Neumond-Energie besonders beflügelt.

Fische

In der Neumondnacht spüren die Fische dieses Mal eine ganz besondere Energie. Denn diese Mondphase wirkt sich extrem positiv auf dieses Sternzeichen aus und verleiht ihm neue Motivation. Nach einer etwas längeren Downphase trauen sich Fische nun wieder mehr zu. Die aktuelle Situation hat ihnen in den vergangenen Monaten sehr zu schaffen gemacht. Doch in der Nacht auf 13. März kommt dieses Sternzeichen endlich aus seinem Tief und schöpft neue Kraft.

Skorpion

Dem Skorpion bringt der Neumond am 13. März neue Inspiration und Kraft. Auch für ihn waren die letzten Wochen und Monate ziemlich anstrengend und irgendwie gab es nichts, das ihn motiviert hat. Nun schöpft er aber endlich wieder neuen Mut aus der Energie des Mondes. Er beginnt wieder seine sozialen Kontakte zu pflegen und die Inspiration kehrt damit zurück. Ab Mitte März ist dieses Sternzeichen voller Tatendrang und Dinge laufen endlich wieder so, wie es sich das vorgestellt hat.

Löwe

Der sonst so ehrgeizige und selbstbewusste Löwe hat in den vergangenen Woche viel zu viel darüber nachgedacht, was andere von ihm denken. Er hat sich selbst gehen lassen, Projekte und vor allem sich selbst extrem vernachlässigt. Doch jetzt schöpft er neuen Mut und ist endlich wieder voller Tatendrang. Die Meinungen der anderen ist ihm jetzt weniger wichtig als sonst und er fängt endlich an, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren.