Jenny Frankhauser sorgte am Mittwoch (13. August) wohl für die “Promi Big Brother”-Überraschung des Abends. Denn die 27-Jährige verließ das Haus freiwillig.

Grund war ein Regelverstoß, für den sie bestraft werden sollte.

Jenny Frankhauser verlässt Promi Big Brother freiwillig

Eigentlich hätte “Promi Big Brother”-Kandidatin Jenny Frankhauser gute Chancen auf den Sieg gehabt. Denn immerhin holte sie sich schon bei “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” die Dschungel-Krone. Doch jetzt ist alles aus. Denn die 27-Jährige verließ den Container am Mittwochabend ganz überraschend freiwillig. Gemeinsam mit Elene stand sie auf der Nominierungsliste, weil beide einen Regelverstoß begangen hatten.

Regelverstoß bei Elene und Jenny

In der Live-Show am Dienstagabend verkündete Big Brother, dass die 27-Jährige gemeinsam mit Mitbewohnerin Elene Lucia Ameur auf die Nominierungsliste für Freitag gesetzt wird. Das ist die Bestrafung für einen doppelten Regelverstoß. Denn die beiden Märchenwald-Bewohnerinnen hatten sich zuvor gemeinsam auf die Toilette begeben und zudem die Batterien aus ihren Mikrofonen genommen. Doch anstatt die Entscheidung am Freitag abzuwarten, verkündete Jenny nun, dass sie freiwillig aus dem Container ausziehen wird. “Ich werde das Big-Brother-Haus verlassen, weil ich nicht zulassen will, dass Elene meinetwegen gehen muss. Ich fühle mich schuldig”, begründet Jenny Frankhauser im Sprechzimmer ihre Entscheidung.

Die Schwester von Daniel Katzenberger stand ursprünglich gar nicht auf der Liste der offiziellen “Promi Big Brother”-Kandidaten. Doch weil Soap-Darstellerin Saskia Beecks noch vor Beginn der Show freiwillig ausstieg, rückte die 27-Jährige nach.

Diese Kandidaten sind noch dabei

Die Bewohner des “Promi Big Brother”-Containers sind in der aktuellen Staffel in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die einen im Märchenwald wohnen müssen, dürfen es sich die anderen im Märchenschloss gemütlich machen. Und diese Kandidaten sind noch dabei:

Aktuelle Bewohner im Märchenwald

Kommentatoren-Legende Werner Hansch

“The Biggest Loser”-Coach Ramin Abtin

Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil

Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur

Schweizer “Bachelorette” und Moderatorin Adela Smajic

Social-Media-Star Udo Bönstrup

Teleshopping-Moderator Sascha Heyna

Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack

Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss