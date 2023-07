Auf diesen Moment haben Fans lange gewartet: Ryan aus „High School Musical“ bekommt endlich sein Coming-out. In der Spin-Off-Serie „High School Musical: The Musical: The Series“ sehen Fans auch gleich seinen Partner.

Aber wir warnen euch vor, das gesamte Konzept ist ziemlich Meta!

„High School Musical“-Serie mit Originalcast

Die vierte Staffel „High School Musical: The Musical: The Series“ steht kurz bevor und ein neuer Teaser verrät: Für Fans der Original-Trilogie wird diese Staffel ganz besonders. Denn einige Stars aus dem Originalcast kehren zurück und schlüpfen für eine Reunion-Show wieder in ihre alten Rollen. Konkret sind in der vierten Staffel Corbin Bleu (aka Chad Danforth), Monique Coleman (Taylor McKessie), Kaycee Stroh (Martha Cox), Bart Johnson (Coach Bolton), Alyson Reed (Ms. Darbus) und Lucas Grabeel (Ryan Evans) wieder dabei.

Sie alle kehren als Schauspieler:innen zurück an die East High, um dort den vierten Teil der „High School Musical“-Reihe – eine High School Reunion nach 15 Jahren – zu drehen. Der Cast der Serie „High School Musical: The Musical: The Series“ versucht währenddessen, Teil dieser Produktion zu werden und spielt laut ersten Teasern sogar mit. Klingt ein bisschen Meta? Ist es auch. Denn das heißt, dass die vierte Staffel ein Dreh von einem Dreh wird. Wir sehen als Publikum, wie ein vierter Teil gedreht wird, während wir gleichzeitig auch Ausschnitte aus diesem vierten Teil sehen.

Ryan feiert endlich sein Coming-out

Einen dieser Ausschnitte teilte Disney jetzt schon vor Serienstart. Und dieser sorgt online für ordentlich Furore. Denn zu sehen ist dabei eine Tanznummer in der „High School Musical“-Reunion, in der Chad, Taylor, Ryan und Martha singen, um die Verabschiedung von Ms. Darbus, die kurz vor der Pension steht, zu zelebrieren. Während dem Auftritt verschwindet Ryan aber von der Bühne, um sich Support zu holen – und wird von seinem Partner empfangen, der ihm nicht nur sagt, wie gut er aussieht, sondern auch, dass er ihn liebt. Und einen Kuss gibt es dann noch obendrauf!

It's time for the high school reunion we've all been waiting for… 😉 Here's a sneak peek of the opening number of #HSMTMTS, streaming August 9 on @DisneyPlus! pic.twitter.com/UUhsY1RXU5 — HSM: The Musical: The Series (@hsmseries) July 25, 2023

Mit dieser kleinen Interaktion wird bestätigt, worauf viele Fans schon seit Jahrzehnten warten. Ryan feiert mit dieser Interaktion nämlich sein Coming-out! Während er in den Originalfilmen keine Beziehung zu irgendjemandem hatte, sondern wenn nur flirtend mit Kelsi im Hintergrund gesehen wurde, ist offensichtlich die Reunion nach 15 Jahren der Moment, in dem er auch im „High School Musical“-Universum öffentlich queer sein darf. Fans der Filme hatten das ja schon lange vermutet; die intensive Tanzszene mit Chad zu „I Don’t Dance“ war für die meisten dann aber der ultimative Beweis! Ob es im Rahmen der Reunion-Produktion aber auch thematisiert wird, wann Ryan seine Sexualität entdeckt hat (und ob zwischen ihm und Chad vielleicht ja doch mehr war) bleibt abzuwarten.

„Es ging weniger darum, sich zu outen, sondern vielmehr darum, sein wahres Gesicht zu zeigen.“

Fans online sind aber schon jetzt begeistert, dass „High School Musical“ endlich diesen Schritt geht; auch wenn die wenigsten wirklich überrascht sind. „Das wusste ich schon in der Volksschule“, schreibt etwa ein User. Viele andere stimmen überein: das ist nun wirklich kein Plottwist. Die Freude über das Coming-out ist aber dennoch riesig. „Für mich ist das so groß“, kommentiert ein User. „Dass der Charakter, den wir alle geliebt haben, endlich geoutet sein kann.“

Never watched hsm i just know ryan and chad were gay — A sweetheart who never causes trouble 😽 SH (@ImGoingInzane) July 27, 2023

Auch „High School Musical“-Regisseur Kenny Ortega hatte in der Vergangenheit schon bestätigt, dass er die Figur von Ryan immer schon als queer angedacht hatte. Doch er war sich damals einfach noch nicht sicher, ob Disney damit einverstanden wäre. „Ich war besorgt, weil es um Familie und Kinder ging, dass Disney noch nicht bereit sein könnte, diese Grenze zu überschreiten und in dieses Gebiet vorzudringen“, so Ortega im Jahr 2020 gegenüber Variety.

Statt klarem Bekenntnis gab es also nur vage Anspielungen und Hints. Ortega traf Entscheidungen, „von denen ich das Gefühl hatte, dass sie den Zuschauern gefallen würden. Sie würden es sehen, sie würden es fühlen, sie würden es kennen und sie würden sich damit identifizieren. Und das ist es, was passiert ist“, schildert er. „Es ging weniger darum, sich zu outen, sondern vielmehr darum, sein wahres Gesicht zu zeigen.“ Ortega betonte damals, dass in seiner Vorstellung Ryan im College sein Coming-out haben würde.

Schauspieler und Figur in „High School Musical“-Serie zu sehen

Übrigens: Auch Ryan-Darsteller Lucas Grabeel verstand schon zu Beginn der Filme die Hints, die Ortega geben wollte. Als Ryans Sexualität 2020 dann offiziell bestätigt wurde, verriet er, dass er die Rolle heute nicht mehr annehmen würde. „Das letzte, was ich tun will, ist jemand anderem eine Möglichkeit wegzunehmen“, erklärte er gegenüber „TMZ“. „Als heterosexueller weißer Mann habe ich ohne es zu wollen schon Chancen von anderen genommen.“

Eine Sache, die er nicht mehr machen wolle. Für die Wiederaufnahme seiner Rolle macht er dabei aber wohl eine Ausnahme. Vielleicht ja auch, weil Lucas in „High School Musical: The Musical: The Series“ nicht nur Ryan spielt, sondern auch sich selbst. Und wer weiß, vielleicht wird der Aspekt des nicht queeren Schauspielers, der eine queere Rolle spielt, ja auch in der Serie aufgegriffen.