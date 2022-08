Wildcats aufgepasst: Unsere liebsten Basketballer und Theater-Nerds sind wieder an der East High unterwegs und Fans sind mehr als verwirrt. Folgt jetzt eine „High School Musical“-Reunion mit dem Originalcast? Oder warum sonst sind die Schauspieler*innen am Set unterwegs?

Es wird höchste Zeit für eine intensive Analyse der letzten Posts!

„High School Musical“: Warum ist der Cast am Set?

Holt eure roten Cheerleader-Outfits aus dem Keller, es geht zurück an die East High. Zumindest vielleicht. Denn derzeit machen Spekulationen, dass eine „High School Musical“-Reunion bevorsteht, die Runde. Der Grund: Verdächtig viele Stars der Originalreihe werden zurzeit wieder „High School Musical“-nostalgisch.

Wie etwa Kaycee Stroh aka Martha. Am Wochenende postete die Schauspielerin ein TikTok-Video, in dem sie in den Hallen der East High School – also jener Schule, in der die Filme gedreht wurden – unterwegs ist. So weit, so unspektakulär. Denn schließlich war Kaycee bereits mehrmals auf dem Set und hat in der SpinOff-Serie „High Schol Musical: The Musical: The Series“ bereits einen Gastauftritt bekommen.

Dass die Schauspielerin allerdings nicht alleine auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs war, sondern ausgerechnet die Choreographin der Filme – Bonnie Story – mit dabei hatte, war dann doch ein bisschen suspekt.

Vanessa Hudgens und Zac Efron kehren zurück an die East High

Aber damit noch nicht genug, denn jetzt gehen wir einen Schritt zurück und erinnern uns an die vergangenen Wochen. Kaycee ist nämlich nicht der einzige Star der Filmreihe, der die Schule besucht hat. Erst Ende Juni postete Vanessa Hudgens ein Video vor dem Schulgebäude; und nur einen knappen Monat später – am 22. Juli – posierte ausgerechnet Zac Efron vor der Schule. Kann das wirklich Zufall sein?

Viele Fans online sind sich sicher: Nein, hier passiert etwas! Denn das sind einfach zu viele Zufälle in kurzer Zeit. Ein bisschen Wildcats-Nostalgie hatten die meisten Stars zwar in den vergangenen Wochen und Monaten – unter anderem, da Songs und Sounds der Filmreihe immer wieder auf TikTok viral gingen – aber so viel geballte „High School Musical“-Vibes gab es schon lange nicht mehr.

Besonders verwunderlich ist, dass auch Zac Efron offenbar angetan ist. Denn bisher war er an den nostalgischen Erinnerungen eher weniger beteiligt. Bei dem zehnjährigen Jubiläumsspecial im Jahr 2016 war er nicht dabei und auch bei einer speziellen „We’re All In This Together“-Zoom-Performance 2020 fehlte er (zugegeben: im ersten Teil sang Zac ja größtenteils auch nicht selbst, sondern wurde gesanglich von Drew Seeley ersetzt. Eine Teilnahme an einer Lip-Sync-Performance wäre da irgendwie auch seltsam gewesen).

Doch im Mai gab er in einem Interview mit „E! News“ dann überraschend zu, dass er an einem Wiedersehen mit dem Originalcast „natürlich“ interessiert wäre. „Ich meine, eine Gelegenheit zu haben, in irgendeiner Form zurückzukehren und mit diesem Team zu arbeiten, wäre so fantastisch“, erklärte er damals. „Mein Herz ist immer noch dort. Das wäre unglaublich. Ich hoffe, es passiert.“ Dass er jetzt den Wildcats-Spirit auch vor der tatsächlichen Location auslebt, ist für viele ein eindeutiger Hinweis auf eine Reunion.

Ist es nur Promo für die Serie oder folgt wirklich eine „High School Musical“-Reunion?

Dementsprechend groß ist die Euphorie auch online. Viele feiern jetzt schon eine mögliche Reunion und können es kaum fassen, dass wir Zac, Vanessa Ashley und Co eventuell bald wieder gemeinsam sehen könnten. „Wenn es eine Reunion gibt, werde ich ausrasten, denn ich hatte nicht umsonst ein HSM-Schlafzimmer, als ich 10 war“, schreibt etwa eine Userin. Andere halten den Nervenkitzel und das Warten auf konkrete News schon gar nicht mehr aus.

when the hsm reunion happens with Zac Efron coming back as Troy Bolton I apologize for the person I will become — Aliza | Fever Dream (@alizafeverdream) July 29, 2022

First Vanessa Hudgens, second Zac Efron then KayCee Stroh and Bonnie Story all at East High School then Ashley Tisdale using a HSM song in one of her recent videos I SMELL A REUNION!!! — Arlene Hossack (@hossack_arlene) July 31, 2022

Der Zeitpunkt wäre außerdem ziemlich perfekt. Schließlich feiert der dritte und letzte Teil der Filmreihe im kommenden Jahr sein 15-jähriges Jubiläum (ja, wir fühlen uns auch alt!). Da wäre eine Reunion doch ideal! Oder vielleicht sogar ein vierter Teil? Na gut, wir wollen jetzt nicht zu euphorisch werden.

Denn während manche Fans schon die Trikots und Federboas auspacken, vermuten andere ganz andere Gründe für die Posts. Denn vielleicht versteckt sich dahinter auch einfach eine Werbung für die dritte Staffel der Spin-Off-Serie „High School Musical: The Musical: The Series“. Teasen die Darsteller*innen etwa einen Gastauftritt an (Corbin Bleu, der in der Filmreihe Chad spielte, ist ja bereits in der ersten Folge der dritten Staffel als Special Guest aufgetreten)? Oder wollen sie doch nur den Rummel um die Serie nutzen, um selbst relevant zu bleiben? Es gibt einfach so viele Optionen und Möglichkeiten!

Is the hsm doing a reunion or will they appear in high school musical the musica the series? — ahsoka 🪐 (@marifer_13) July 31, 2022

Um das herauszufinden müssen wir die gesamte Staffel wohl noch abwarten – und uns ein bisschen gedulden. Doch eines scheint klar zu sein: So richtig losgekommen sind die Stars von ihrem Karriere-Sprungbrett auch mehr als 15 Jahre später noch nicht. Man könnte fast meinen, sie sind noch immer „All in this together“.

Was bedeuten all diese Nostalgie-Posts? Eine Reunion naht! Ganz sicher!! Das ist bestimmt nur Promo für die Serie Das schreit doch nach einer Cameo in der Serie Gar nichts. Die spielen nur mit unseren Gefühlen!

Quiz Maker – powered by Riddle