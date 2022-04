Vanessa Hudgens hat ein neues Hobby entdeckt: Geistertalk. Denn wie sie jetzt in einem Interview erzählt, kann sich die Schauspielerin mit paranormalen Wesen unterhalten.

Die 29-Jährige spricht von einer besonderen Gabe.

Vanessa Hudgens kann mit Geistern sprechen: „Das ist eine Gabe“

Könnt ihr euch noch erinnern, als Vanessa Hudgens als Gabriella Montez einen schlauen Nerd spielte, der vollkommen begeistert von Wissenschaften und Physik war? Tja, sieht ganz so aus als hätte sie ihren beliebtesten Song „Gotta Go My Own Way“ ziemlich ernst genommen und sich neben der Schauspielerei eine neue Passion gesucht.

Jedoch nicht in Physik oder Mathematik, wie ihre Figur Gabriella; Vanessa interessiert sich für deutlich übernatürlichere Forschungen. Denn wie sie jetzt in der „Kelly Clarkson Show“ erzählt, steckt in ihr eine richtige Geisterjägerin. „Ich habe die Tatsache akzeptiert, dass ich Dinge sehe und höre. Das Unbekannte ist beängstigend. Aber vor kurzem habe ich mir gesagt: Nein, das ist eine Gabe und etwas, wozu ich in der Lage bin, also werde ich mich darauf einlassen“, erzählt sie.

Erste „paranormale Untersuchung“ am Friedhof

Eine Gabe, die Vanessa schon lange begleitet. Denn bereits als Kind habe sie im Alter von acht Jahren paranormale Erlebnisse gehabt. Doch erst kürzlich traute sie sich, diesen auch auf die Spur zu gehen. Bei ihrer ersten „paranormalen Untersuchung“ ging es dann aber aufs Ganze. Denn Vanessa wollte keine halben Sachen machen und organisierte für ihre erste Geisterjagd richtiges Equipment, wie sie erzählt. „Mein Lieblingsding

nennt sich ‚Spirit Box‘. Das ist ein Gerät, das scannt Funkfrequenzen sehr schnell. Das sollte man eher in ländlichen Gegenden machen. Es nimmt also keine Sender auf und wenn man AM einstellt, klingt es nur wie Rauschen.

Aber etwas an der Elektrizität, die es erzeugt, erlaubt es den Geistern zu sprechen.“

Mit der Box im Gepäck ging es dann für Vanessa und ihre Freundin Gigi zur ersten Mission: Spätnachts einen Friedhof besuchen. „Wir haben diesen Grabstein eines Geistes gefunden, von dem uns gesagt wurde, er sei sehr verspielt“, erinnert sich Vanessa und erzählt, wie sie mit Sam – dem Mann, dem der Grabstein gewidmet war – in Kontakt treten wollte. „Ich sagte: ‚Hi Sam, ich bin Vanessa. Das ist Gigi.‘ […] Und dann sagte Gigi, ‚Sam, kannst du uns unsere Namen sagen? Wie lauten unsere Namen?‘ Und dann hörten wir nur noch, ‚pssst, Vanessa. Pssst.'“

Vannessa Hudgens schwärmt von Geisterbegegnung

Moderatorin Kelly Clarkson war bei der Geschichte (verständlicherweise) ganz schön geschockt und fragte: „Bist du dann weggelaufen?“ Aber Vanessa sieht die Sache deutlich gelassener und schwärmt von ihrem Erlebnis. Statt wegzulaufen beendete sie lieber das Gespräch und fragte: „‚Willst du mir sonst noch was sagen?‘ Und ich hörte nur, ‚Pssst, nein.‘ Und ich sagte: ‚Okay, cool. Ich danke dir. Du musst ihnen sagen, dass sie bleiben sollen, weil du nicht willst, dass die Geister dir folgen.“

Tja, wieder etwas gelernt. Obwohl wir uns nicht so ganz sicher sind, ob Geistertalk wirklich auf unsere Liste der zukünftigen Hobbys kommt. Aber man weiß ja nie. Vanessa scheint es auf jeden Fall Spaß zu machen!

Glaubt ihr an Geister? Absolut! Nein, nicht wirklich.

Quiz Maker – powered by Riddle