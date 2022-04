Auf Tinder zählt im wahrsten Sinne des Wortes der allererste Eindruck. Nach den Fotos, spielt selbstverständlich auch das, was in unserer Bio steht eine große Rolle. Denn bevor wirklich nach rechts geswipt wird, checken wir alle in der Regel zuerst noch die Selbstbeschreibung. Es sollen charmante Worte über einen selbst sein, doch hier können wir so einiges falsch machen.

Diese Fehler solltet ihr unbedingt vermeiden.

Selbstbeschreibung in der Tinder-Bio: Das ist wichtig

Die Tinder-Bio ist dafür da, dass wir neben den schmeichelnden Fotos von uns natürlich noch zusätzlich ein paar Infos über unsere Persönlichkeit preisgeben können. Dazu zählen zum Beispiel Hobbys, Einstellungen und einfach Dinge, die wir gerne mögen. Die Infos können der perfekte Einstieg zum Chat nach dem Match sein und einen wichtigen Grundstein fürs Kennenlernen legen. Doch hier können wir einiges falsch machen und im schlimmsten Fall sogar ein Match verhindern. Aber wie geht’s richtig? Wir haben euch einige „Don’ts“ zusammengefasst.

„Don’ts“ in der Tinder-Bio

Wir verraten euch, was richtige No Gos in eurer Beschreibung sind.

1. Die Beschreibung leer lassen

Mit einer komplett leeren Beschreibung wird sich der Dating-Erfolg auf der Plattform definitiv in Grenzen halten. Meistens bietet die nämlich einen Anhaltspunkt für Gemeinsamkeiten oder Gesprächsthemen nach dem Match. Gähnende Leere senkt eure Chancen auf interessante Bekanntschaften enorm und könnte den Eindruck erwecken, ihr seid unkreativ und nehmt die Sache irgendwie nicht ganz so ernst.

2. Die „Must-Have“-Liste

Es gibt wohl nichts Schlimmeres, als direkt in die Beschreibung der Dating-Plattform zu vermerken, welche Kriterien euer Wunschpartner / eure Wunschpartnerin zu erfüllen hat. Und wenn er/sie diese nicht erfüllt, dann bitte am besten gleich nach links swipen?! Das wirkt mega arrogant! Ihr sollt euch doch schließlich sympathisch sein und nicht ein Bewerbungsverfahren der anderen Art abhalten.

3. 0815-Phrasen

„Travel, Foodie and Coffee“ ist wohl die häufigste Beschreibung, die man derzeit auf Tinder findet und die ist wirklich vielsagend… nicht. Eure Persönlichkeit besteht doch noch aus viel mehr als diesen drei Dingen. Ihr müsst ja nicht alles über euch offenbaren, aber ein kleiner kreativer Einblick in eure Persönlichkeit darf ruhig drin sein. Ihr wollt bei eurem Gegenüber schließlich Interesse wecken und sie/ihn nicht langweilen.

4. Mit Erfolg angeben

Viele meinen auch, es ist von Vorteil, in der Bio ihre zahllosen Erfolge auflisten zu müssen, um sich ja von ihren Tinderkonkurrenten und -Konkurrentinnen abzuheben und zu zeigen, wie viel besser sie nicht sind. Selbstbeweihräucherung ist nicht nur unsexy, sondern wirkt auch abschreckend und hochnäsig. Also auch davon in der Bio am besten ablassen.

Wann swipt ihr auf Tinder nach rechts? Immer erst, wenn mir neben den Fotos auch die Beschreibung gefällt. Es reicht eigentlich, wenn mir nur die Fotos gefallen.

