Baby-News bei Jessica Paszka und Johannes Haller! Die ehemalige Bachelorette hat auf Instagram die Geburt ihrer Tochter verkündet und verrät auch gleich den Namen der Kleinen.

Das Geschlecht ihres Babys hatte das Paar seinen Fans bereits im März verraten.

Jessica Paszka ist zum ersten Mal Mutter geworden

Das Baby ist da! Jessica Paszka und Johannes Haller verkündeten auf Instagram die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Bereits im März 2021 verriet das Paar seinen Fan das Geschlecht des Babys mit einem süßen Video. Auf Instagram postet die 31-Jährige jetzt ein Foto von den Fingern der Kleinen und widmet ihrer Tochter süße Worte. “Welcome Home Hailey-Su”, schreibt die ehemalige Bachelorette. Damit verrät sie auch gleich den Namen des Familienzuwachses. Auch der frisch gebackene Vater heißt seine Tochter auf der Welt willkommen. “Ich verspreche, dich bedingungslos zu lieben. Ich verspreche, dich zu schützen, denn dein Schmerz verletzt mich mehr als mein eigener“, schreibt der 33-Jährige und zitiert damit den Schriftsteller David Teplow. “Seit der Geburt unserer Tochter wurde dieser Text zu meinem Lebensziel und Versprechen für unsere Hailey-Su”.

Baby-Geschlecht auf YouTube verraten

Bereits im März 2021 hatte das Paar das Geschlecht seines Babys verraten. Und zwar mit einem coolen “Gender Reveal”-Video. Zuerst mussten Familie und Freunde raten, was es wird. Dann lüfteten die beiden mitten am Meer auf einem Boot das Geheimnis – mit pinkfarbenen Leuchtraketen! “Es ist ein Mädchen”, freut sich Johannes in dem Clip. Und auch die 31-jährige Jessica ist überglücklich.